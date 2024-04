Napoli, nave si schianta contro la banchina: decine di feriti. Grave una donna

È di circa una trentina di feriti il bilancio dell'incidente che si è verificato durante la mattinata di oggi, venerdì 19 aprile, al Molo Beverello del porto di Napoli.

Durante le operazioni di ormeggio, presumibilmente a causa delle forti raffiche di vento, la nave veloce Isola di Procida della compagnia di navigazione Caremar in arrivo da Capri ha urtato violentemente contro una banchina. A bordo dell'imbarcazione alcune centinaia di passeggeri, numerosi dei quali stranieri.

Per via della forza dell'impatto alcune persone, che presumibilmente si trovavano in piedi in quel momento, sono state sbalzate finendo a terra e ferendosi, per fortuna in modo non grave. Sarebbero una trentina i passeggeri ad aver avuto bisogno di ricevere delle cure da parte del personale del 118 giunto a bordo dopo la segnalazione dell'incidente da parte dell'equipaggio della nave.

La maggior parte dei feriti hanno ricevuto un codice giallo o verde a causa di contusioni di lieve entità, e sono stati trasferiti in ambulanza o con mezzi propri al pronto soccorso. Tuttavia, stando a quanto riportato dalle autorità, una donna in particolare avrebbe riportato conseguenze più serie, venendo trasferita in ospedale con un codice rosso.

Sono ancora da chiarire le esatte dinamiche dell'incidente, sul quale stanno svolgendo delle specifiche indagini gli uomini della Capitaneria di porto di Napoli. Lo scontro con la banchina del Molo Beverello sarebbe avvenuto intorno alle ore 10.15 durante le fasi di attracco, rese particolarmente difficili e delicate quest'oggi a causa del maltempo, con forti raffiche di vento e mare agitato. Non è ancora chiaro se si sia trattato o meno di un errore unano.

La compagnia di navigazione Caremar ha dichiarato di aver attivato tutte le procedure di assistenza previste in questi casi per i suoi passeggeri e ha annunciato di essere a completa disposizione dell'autorità marittima per accertare le cause dell'incidente. Oltre ai soccorritori del 118, giunti alla banchina con le Ambulanze “Porto” e “Annunziata”, nonché con l’unità medica “moto” e le postazioni “Ferrovia” e “Nazionale”, sono giunti sul posto anche gli uomini della Capitaneria di porto e della polizia di Stato.