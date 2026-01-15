Neonata morta dopo due giorni dal parto, otto medici e un'ostetrica indagati

Aperta un'inchiesta sulla morte di una neonata nel Policlinico di Bari. Il decesso è avvenuto lo scorso 4 dicembre quando la piccola aveva appena due giorni di vita. Nel registro degli indagati vi sono nove persone, tra cui una ostetrica e otto medici di due diversi ospedali: quello dove la mamma, una 39enne barese, è stata seguita alla fine della gravidanza e quello, invece, dove ha partorito. L'ipotesi di reato è concorso in omicidio colposo. Ancora da accertare le cause della morte. La pm ha disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche e i risultati dell'autopsia, in programma oggi.

L'inchiesta è scattata dopo la denuncia dei genitori, assistiti dall'avvocato Cristina de Manno. Si intende fare piena luce sulle eventuali responsabilità di quattro ginecologi dell'ospedale San Paolo che avrebbero seguito la donna dal 27 novembre al 1 dicembre. A seguito dei primi tracciati e degli accertamenti clinici eseguiti sulla partoriente, la gravidanza è stata ritenuta a rischio e, per tale motivo, la donna il 1° dicembre è stata trasferita al Policlinico per il parto (avvenuto il giorno seguente) ma il 4 dicembre la piccola è deceduta.

Ancora da accertare le eventuali altre responsabilità: secondo gli avvisi di garanzia notificati sono coinvolti nell'indagine due ginecologi, due anestesisti e una

ostetrica, che insieme hanno gestito il parto in tutte le sue fasi.

L'autopsia, insieme all'attenta analisi dei documenti clinici, saranno indispensabili se vi siano state, o meno, condotte colpose da parte del personale medico.