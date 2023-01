Abbandonò il figlio tra i rifiuti. Ora la madre può riaverlo

Vittorio Fortunato, il neonato che il 4 novembre del 2020 era stato abbandonato tra i rifiuti di Ragusa, adesso potrà tornare dalla sua mamma naturale. Questa è infatti la decisione che è stata presa dal tribunale dei minori in seguito all'ordinanza della Cassazione dello scorso 13 dicembre che aveva confermato la revoca dello stato di adottabilità. Adesso il bambino ha due anni, e tra quattro mesi potrebbe tornare da sua madre a Modica. Era stato infatti il padre naturale del bimbo ad abbandonarlo e a inscenare poi il suo ritrovamento fingendo di non essere il papà e di averlo trovato per caso vicino alla sua macelleria.

Cosa è successo

Le sentenze del tribunale di Catania avevano infatti appurato che non era stata la madre ad abbandonare il figlio, ma il padre. La donna aveva dato alla luce il neonato in casa e lo aveva poi affidato all'uomo che avrebbe dovuto portarlo in ospedale. Invece, questi lo abbandonò davanti alla sua macelleria, in via Saragat a Ragusa, e finse poi di averlo trovato casualmente nei rifiuti, rinnegandone la paternità. Dopo vari colloqui, anche alla presenza di psicologi e dei genitori adottivi che si sono presi cura del bimbo per 25 mesi, il piccolo tornerà dalla mamma che, secondo le perizie, adesso "è una donna diversa, le sue condizioni psicologiche sono migliorate dopo un lungo percorso terapeutico" .

Padre e madre a processo