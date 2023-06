Auto contro la folla, sfiorata tragedia nel Napoletano

Tragedia sfiorata la scorsa notte a Nola, comune in provincia di Napoli. Intorno all'una un ragazzo a bordo di una Panda ha improvvisamente iniziato a sfrecciare a tutta velocità in piazza Duomo a quell’ora ancora affollata di persone.

Il responsabile del folle gesto è un ragazzo di 19 anni, con piccoli precedenti. Non si conoscono con esattezza i motivi dell’azione che sarebbe avvenuta dopo un litigio divampato o con la fidanzata o con il titolare di un bar che si trova nei pressi della piazza Duomo. In base alle prime ricostruzione sembra che il giovane, dopo la discussione, si sia allontanato per poi tornare sul posto alla guida della vettura compiendo manovre pericolose forse nel tentativo di danneggiare l'ingresso del locale e le sue strutture esterne. L’azione ha inevitabilmente creato panico tra i presenti che si sono allontanati dalla zona per evitare il peggio.

Almeno 7 sarebbero le persone investite: tra loro un 18enne del posto che è stato condotto in ospedale per le cure del caso e poi dimesso con prognosi di 5 giorni. Il responsabile dello sconsiderato atto si è allontanato terminando la sua corsa nel vicino comune di Camposano. Qui l’auto da lui guidata è stata ritrovata capovolta forse a seguito di un incidente. Del 19enne non c’erano, però, tracce. La polizia lo ha cercato per tutta la notte. Solo in mattinata il 19enne si è costituito. Il ragazzo è stato trattenuto nel commissariato di San Giuseppe Vesuviano: la sua posizione è al momento al vaglio degli inquirenti. Possibile che nelle prossime ore possano essere emessi provvedimenti nei suoi confronti.

Il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato su Facebook foto e video di quanto accaduto a Nola scrivendo: "Ennesima conseguenza della by-night senza regole. Bisogna inasprire le pene per i delinquenti della strada". L’esponente politico ha spiegato che è necessario "fare chiarezza su questa vicenda al più presto in modo che il protagonista paghi le conseguenze del suo gesto che poteva risultare drammatico. Non c'è alcuna giustificazione o attenuante davanti a un episodio del genere". "Questo ulteriore episodio dimostra ancora una volta- ha proseguito - i pericoli della movida selvaggia senza controllo. Questo ragazzo deve essere punito in modo durissimo e scontare una pena esemplare e bisogna inasprire le pene per i delinquenti della strada".