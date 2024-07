Linea elettrica, uomo sui binari, fulmini. Tre giorni di inferno per i treni tra Firenze e Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora disagi nella circolazione dei treni, stavolta lungo la tratta Firenze-Roma: come accaduto in tre degli ultimi quattro giorni, i passeggeri si sono trovati quindi a dover far fronte a pesanti ritardi, che hanno raggiunto anche i 90 minuti.

I problemi che si sono registrati nella giornata di oggi, lunedì 22 luglio, sono stati causati da un guasto avvenuto nell'Aretino per via della caduta di fulmimi, che avrebbero danneggiato la strumentazione lungo la linea dell'Alta Velocità, rallentando in modo significativo anche gli Intercity e i treni regionali.

Il malfunzionamento si è registrato intorno alle ore 6.00 del mattino, e ha provocato il rallentamento di tutti i mezzi in coda: si sono immediatamente accumulati ritardi minimi di 70 minuti. Sul tabellone delle partenze di Santa Maria Novella si indicavano infatti 70 minuti per Milano, 30 minuti per Venezia e 30 minuti per Torino Porta Nuova, lasciando presagire l'ennesima giornata di passione per i passeggeri più mattinieri.

L'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) è stato immediato, ma la riparazione ha richiesto comunque del tempo: la situazione è stata ripristinata intorno alle ore 9.30, e la circolazione ha potuto riprendere regolarmente, quantomeno per quanto concerne gli spostamenti verso Roma.

Diverso, invece, il discorso relativo agli spostamenti verso il Nord Italia, che hanno continuato a registrare problemi anche qualche ora dopo la riparazione: ancora alle ore 11.00, infatti, si continuavano a segnalare ritardi fino a 86 minuti, che si riducevano mediamente fino a "soli" 29 minuti per i passeggeri che si spostavano invece verso la Capitale. Al momento, comunque, la situazione è in graduale miglioramento.

Ciò che è accaduto oggi, comunque, non è un unicum, anzi: si tratta del terzo giorno sugli ultimi quattro in cui i viaggiatori hanno dovuto sopportare pesanti disagi negli spostamenti su treno. Venerdì 19 luglio il guasto tecnico a un mezzo nelle vicinanze di Rovezzano (Firenze), aveva provocato pesantissimi ritardi (superiori addirittura ai 200 minuti) fin dalle prime ore della giornata.

Il giorno dopo, sabato 20 luglio, le difficoltà nella circolazione dei treni erano state causate da due uomini che camminavano sui binari nel tratto compreso tra Rovezzano e Campo di Marte: i ritardi per chi viaggiava da e verso Firenze avevano raggiunto i 120 minuti, condizionando tutta la circolazione dei treni che attraversavano il Paese da Sud a Nord.