Firenze, treni di nuovo nel caos: uomo sui binari, attese fino a 120 minuti

Non c'è pace per i pendolari toscani e chi transita in questo periodo dalle stazioni ferroviarie fiorentine: per un motivo o per un altro, quasi all'ordine del giorno si accumulano ritardi su ritardi dei treni che mettono a dura prova i nervi dei passeggeri. Dopo il caos di ieri con un guasto alla linea elettrica nei pressi di Rovezzano (Firenze) che ha causato cancellazioni e rallentamenti di svariate ore sulla linea dell'alta velocità, una nuova problematica si è verificata questa mattina alla stazione di Campo Marte, nel capoluogo toscano, con attese medie di 90-120 minuti sia sulle tratte nazionali che su quelle regionali a causa di un uomo che si sarebbe messo a passeggiare sui binari.

Le cause

In questo caso, infatti, non c'è stato alcun guasto ma sembra che la circolazione ferrioviaria sia rallentata " per un intervento delle forze dell'ordine a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità della sede ferroviaria", come recita una nota di Rfi delle ore 11 di questa mattina. " Effetti sulla mobilità: i treni Regionali e Alta velocità possono subire rallentamenti fino a 90 minuti e variazioni", aggiunge Rete Ferroviaria Italiana. Secondo i maggiori dettagli emersi nel corso della giornata, sarebbe stata una sola persona a tenere in scacco un'intera stazione ferroviaria passeggiando sui binari: la Polfer (Polizia ferroviaria) è al lavoro per identificare l'uomo che rischia una denuncia per aver interrotto il servizio pubblico.

Nuovi ritardi dei treni

Come sempre in questi casi, i disagi non si sono verificati soltanto per i passeggeri di Santa Maria Novella in partenza e in arrivo ma anche per tutti i convogli in transito sull'area che hanno subìto ancora rallentamenti e accumulato ritardi rispetto alla tabella di marcia. Lo snodo fiorentino è uno dei più trafficati del nostro Paese, ecco quindi che si tratta di un altro sabato di passione. Secondo l'aggiornamento delle ore 12 fornito da Rfi, nel nodo di Firenze la circolazione ferroviaria "è tornata regolare dopo un intervento delle Forze dell'Ordine in prossimità di Firenze Campo Marte a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità della sede ferroviaria . Gli effetti sulla mobilità " hanno registrato rallentamenti compresi tra 30 e 120 minuti ".

"Il delirio"

I problemi sono iniziati poco dopo le 9.30 con i primi ritardi intorno ai 50-60 minuti aumentati via via fino ai numeri comunicati da Rfi.

il delirio

non passa uno spillo, la gente che rischia di perdere le coincidenze protesta, la coda in biglietteria è lunghissima"

Anche nella vicina stazione dic'è stato un vero e proprio caos con i passeggeri in attesa di salire a bordo dei treni: un utente ha raccontato di aver visto "" nel momento in cui ha dovuto fare il biglietto mentre altri hanno raccontato al Corriere Fiorentino che nell'area dei tabelloni con l'orario dei treni "