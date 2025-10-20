Olimpiadi invernali, in Fiera Milano apre l'infopoint

A poco più di 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, nel polo espositivo espositivo di Fiera Milano Rho è stato aperto il primo punto informativo dedicato alla manifestazione. L’infopoint accoglierà i visitatori delle fiere - oltre due milioni e mezzo di persone, in occasione delle manifestazioni in programma nei prossimi mesi - che vogliono scoprire più da vicino la magia dei Giochi, in attesa del 6 febbraio. A scoprire lo stand, situato nel Centro Servizi della fiera, sono stati Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia, Giovanni Bozzetti presidente di Fondazione Fiera Milano, Francesco Conci amministratore delegato di Fiera Milano Spa e Nevio Devidè chief Revenue Officer Fondazione Milano Cortina 2026.

L’infopoint nasce infatti su proposta di Fondazione Fiera Milano nell’ambito della partnership tra Fiera Milano e Fondazione Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di far conoscere al maggior numero possibile di persone l’evento sportivo che si terrà tra Lombardia e Veneto, fornendo informazioni su eventi e iniziative legate alle gare e non solo.

Nei poco più di tre mesi che ci separano dall’evento olimpico, le migliaia di persone che transiteranno per visitare le fiere troveranno un luogo dove informarsi sull’evento, sapere dove e quando si svolgeranno le competizioni, come muoversi facilmente e come acquistare i biglietti delle singole gare, grazie a un QR code che rimanda direttamente alla biglietteria ufficiale.

“L’apertura di questo punto informativo conferma la forte sinergia che si è creata con Fondazione Milano Cortina 2026 e ribadiamo con orgoglio la scelta che ci ha portati a essere una delle realtà che potrà ospitare questa incredibile manifestazione – ha detto Giovanni Bozzetti -. Crediamo fortemente che le fiere debbano essere luogo di incontro e dialogo, e pensiamo che avere uno spazio dedicato ai Giochi possa avvicinare i visitatori delle manifestazioni di Fiera a questo importante appuntamento, che saprà coinvolgere i cittadini e tutto il territorio, rafforzando ancor più l’attrattività della città e della regione”.

GLI INTERVENTI PER OSPITARE I GIOCHI OLIMPICI

Fiera Milano ha messo in campo un investimento complessivo di 25 milioni di euro per adeguare gli spazi del quartiere fieristico di Rho e del MiCo, che ospiterà invece il main media center dei Giochi, in un’ottica di legacy con il territorio.

Gli interventi di adeguamento dei padiglioni 13-15 e 22-24 di Fiera Milano che ospiteranno le competizioni hanno carattere permanente: lasceranno in eredità al territorio nuovi spazi che resteranno come legacy per l’organizzazione di altri eventi e creeranno i presupposti per nuove opportunità di sviluppo di business per il Gruppo Fiera Milano, grazie alla diversificazione dell’uso dei quartieri fieristici e congressuali.