Omicidio a Roma, pregiudicato ucciso in casa. La polizia allertata dalla vittima che aveva chiesto aiuto

Non si conoscono ancora i motivi dell’omicidio di Andrea Fiore, un 54enne del quartiere Quadraro a Roma. Era stato lui stesso, la scorsa notte, a chiamare la polizia, chiedendo agli agenti, senza entrare nei dettagli, di intervenire subito perché era ferito. Quando in poliziotti sono arrivati nella sua abitazione in via dei Pisoni, però, lo hanno trovato morto. Qualcuno gli ha sparato con una pistola al torace provocando le ferite mortali. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118, l’uomo, che aveva problemi con la giustizia, è deceduto sul colpo. Fiore era un meccanico e aveva diversi precedenti penali per furto, danneggiamento, droga, lesioni. L'arma con cui è stato ucciso non è stata trovata. Chi ha sparato è fuggito subito dopo l'omicidio.

Ha chiamato le forze dell'ordine

La polizia ha fatto partire immediatamente le indagini. Dai primi riscontri sembrerebbe che l’omicidio si sia consumato poco dopo la mezzanotte. Il 54enne, dalla sua abitazione ha chiamato il commissariato di San Giovanni, dicendo di intervenire nel più breve tempo possibile perché gli avevano sparato. Una telefonata durata pochi secondi, giusto il tempo di comunicare le sue generalità, che ha insospettito gli agenti. In pochi minuti i poliziotti, insieme ai vigili del fuoco e al personale medico, si sono precipitati a casa della vittima, hanno forzato l’ingresso e hanno trovato l’uomo riverso sul pavimento privo di vita.

Le ipotesi degli inquirenti

Sul posto, come riporta il quotidiano Fanpage, anche gli agenti della scientifica che hanno eseguito i consueti rilievi. Sul caso sta indagando la squadra mobile che ha già ascoltato alcuni testimoni per cercare di ricostruire la dinamica dell’omicidio. La salma, intanto, è a disposizione del medico legale che dovrà effettuare l’autopsia. Gli investigatori hanno anche sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza esterne all’edificio che potrebbero essere utili per identificare l’assassino.

Nessuna pista, al momento, è stata esclusa, anche se si cerca di scavare sul passato della vittima. È molto probabile che qualcuno si sia voluto vendicare per un regolamento di conti tra malviventi e lo abbia raggiunto a casa con l’obiettivo di ucciderlo. Fiore è riuscito anche ad avvertire le forze dell'ordine, ma è spirato poco dopo, prima che intervenissero i soccorsi.