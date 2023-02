"Ordinò di ammazzarmi". Il racconto choc della vittima dell'ex moglie di De Rossi

Tamara Pisnoli, 39 anni, ex moglie del calciatore della Roma Daniele De Rossi, è stata condannata a sette anni e due mesi per la vicenda dell'imprenditore romano Antonello Ieffi, 44 anni, sequestrato e seviziato dieci anni fa. Le violenze, nel luglio del 2013, sarebbero avvenute nella sua casa all'Eur. La donna, che risponde di tentata estorsione, è ai domiciliari. Figlia di Massimo Pisnoli, ucciso nel 2008 da suoi complici in alcune rapine, aveva acquistato dalla vittima una licenza per produrre energia pulita, pagandola 80mila euro, ma poi, abbandonato il progetto, avrebbe preteso di riavere indietro 200mila euro. Ieffi ha raccontato al Corriere della Sera cosa è accaduto il giorno in cui è stato pestato a sangue.

Il racconto dell’imprenditore

Il 17 luglio del 2013, Ieffi, imprenditore internazionale nel settore immobiliare, era a casa della Pisnoli, nella camera da letto, insieme alla donna e ad altre sei persone. “Tamara – ha raccontato la vittima – comandava, come un vero boss. Mi chiese di versarle 200mila euro, una sorta di risarcimento per un affare che non le era piaciuto. Mi rifiutai, le dissi che ci sono i legali. L’espressione del suo volto, a quel punto, cambiò. Da serena diventò rabbiosa, cattiva. Quella cattiveria vera che fa temere della propria vita. Uno dei quattro uomini si alzò in piedi, mi prese, mi bloccò e gli altri iniziarono a picchiarmi” . Ieffi ha rivelato di aver subito una violenza inaudita; subì perfino il taglio sul viso con un coltello che fece fuoriuscire molto sangue. “Mi obbligò a pulirlo dal pavimento – ha continuato l’imprenditore – e successivamente disse a uno dei suoi scagnozzi di portarmi in una delle sue case, di farmi fare il bonifico da 200mila euro, e poi, a quel punto, di ammazzarmi” .

La salvezza grazie alla finta morte

Per strada, in macchina, Ieffi finse di essere morto tanto da indurre le persone che erano con lui ad abbandonarlo su un marciapiede. “È stata la mia fortuna. Se sono vivo – ha ricordato – è grazie a quella finzione” . L’imprenditore ha parlato anche del suo rapporto con la Pisnoli. “Non ricordo dove l’ho conosciuta – ha ammesso – ma ne ebbi un’ottima impressione all’inizio. Una persona simpatica, solare. È una donna molto intelligente. Sa come ci si comporta nel mondo degli affari. È scaltra e preparata” .

Chi è Tamara Pisnoli

Si è sempre parlato molto di Tamara Pisnoli, celebre per aver sposato il calciatore Daniele De Rossi, matrimonio durato qualche anno e che ha dato loro la figlia Gaia. Dopo aver fatto un po’ di televisione ha deciso ben presto di trasformarsi in imprenditrice, ruolo che l’ha portata a conoscere Ieffi. L’evento più eclatante della sua vista resta sicuramente l’assassinio del padre Massimo, ucciso a colpi di fucile nelle campagne di Aprilia, nell'estate del 2008 quando ancora era sposata con De Rossi. Un evento drammatico, terribile che fu l'epilogo di un uomo a sua volta invischiato in episodi criminali.