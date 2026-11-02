OrientaTalenti arriva a Mind. Una tre giorni per i giovani

Come si costruisce il proprio futuro in un mondo in cui le professioni cambiano rapidamente, le tecnologie ridisegnano giorno dopo giorno il quadro delle competenze richieste e il confine tra formazione e lavoro diventa sempre più sottile? Una, anzi molte risposte arriveranno da OrientaTalenti, la manifestazione dell’orientamento che torna al Mind-Milano Innovation District dal 3 al 5 novembre per una seconda edizione organizzata su tre giorni e ancora più ricca di appuntamenti, ospiti prestigiosi e approfondimenti su tematiche di grande attualità. Forte del successo dello scorso anno - oltre 16mila partecipanti l’evento promosso da Regione, Aef Lombardia, Its Lombardia, JoinUs e Ufficio Scolastico Regionale riunisce istituzioni, scuole, università, centri di ricerca e imprese che si incontrano per accompagnare i giovani nelle scelte formative e professionali. In programma 160 attività di orientamento e workshop «Pillole di futuro», 40 convegni e 22 tour aziendali per conoscere da vicino le realtà produttive del distretto. Fra i temi-chiave l’impatto dell’IA, le nuove competenze digitali e il raccordo tra scuola e lavoro. Obiettivo: mettere i giovani nelle condizioni di conoscere da vicino i percorsi di studio e le opportunità professionali, confrontandosi direttamente con chi lavora, fa ricerca, innova e contribuisce alla trasformazione dei settori produttivi. «Siamo sempre più convinti che l’orientamento debba uscire dalle aule e diventare esperienza» sottolinea Diego Montrone, presidente di Galdus e responsabile dell’Ats OrientaTalenti. Sei le macroaree tematiche: sport, made in Italy, tecnologie, scienze della vita, arte e cultura, economia. Le attività del mattino saranno rivolte principalmente agli studenti, i pomeriggi verranno dedicati anche alla formazione dei docenti. Alla giornata inaugurale è prevista la partecipazione del governatore Attilio Fontana e dell’assessore regionale all’Istruzione Formazione e Lavoro Simona Tironi. Nel corso della manifestazione interverranno fra gli altri i ministri dell’Istruzione Giuseppe Valditara, dell’Università Anna Maria Bernini e per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Programma completo e info su www.orientatalenti.it.