Orrore a Bari, bimbo di un anno aggredito dal pitbull di famiglia: è grave

Arriva da Bari la notizia di un nuovo terribile attacco di un cane di razza pitbull nei confronti di un bambino. Il piccolo, morso al viso, si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato alle prime luci dell'alba di oggi, sabato 13 luglio. Stando alle testimonianze, un uomo sarebbe stato visto aggirarsi per strada, nel pieno centro di Modugno (Bari), mentre teneva fra le braccia il bambino. Il piccolo, di appena un anno, presentava gravi lesioni al volto e sanguinava copiosamente. Alcuni passanti, notata la scena, sono subito accorsi per dare aiuto e prima ancora che sul posto arrivasse l'ambulanza, qualcuno ha accompagnato padre e bimbo in ospedale.

In pronto soccorso è poi emersa la storia. Il pitbull di famiglia aveva infatti aggredito il bimbo, azzannandolo al volto. Sempre in mattinata, i chirurghi plastici dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari hanno provveduto ad operare il piccolo paziente, nella speranza di salvarlo. A quanto pare il bambino è stato sedato e intubato, e adesso si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni restano gravi.

Una vicenda che riporta alla mente altri terribili casi di aggressione avvenuti negli ultimi mesi. Tante, troppe, le vittime causate da questi animali, tanto che si sta facendo sempre più forte la richiesta comune di richiedere un patentino a coloro che intendono possedere uno di questi cani.

La valutazione sul cane

Intanto sappiamo che il pitbull in questione, che ha aggredito il bambino all'interno dell'abitazione di famiglia, è stato preso in osservazione dal canile della zona.

Gli esperti cercheranno nei giorni a seguire di valutarne l'effettiva. Ad occuparsi della vicenda sono i carabinieri della compagnia di Modugno, che potranno avvalersi del supporto del volontario animalista Gennaro Di Nanna.