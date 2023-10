Orrore a Bologna, marocchino tenta di stuprare 14enne alle giostre

È pesantissima accusa nei confronti di un 21enne marocchino, incensurato e residente in provincia di Bologna, denunciato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata nei confronti della minore. Avrebbe tentato di stuprare una ragazzina di soli 14 anni alle giostre. La giovane vittima si è salvata grazie all'intervento propiziatorio di alcuni passanti che, per fortuna, hanno evitato il peggio.

Il tentato stupro alle giostre

I fatti risalgono al 23 settembre scorso. Quella sera la 14enne era in compagnia delle amiche, sue coetanee, alla sagra di San Luigi Gonzaga, che si tiene ogni anno a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. Secondo la versione della ragazzina il marocchino l'avrebbe avvicinata mentre si trovava sulle giostre, salvo poi palpeggiarla nelle parti intime e baciarla sulla bocca. Nonostante fosse terrorizzata, la giovane ha tentato invano di opporre resistenza. L'aggressore, ignorando il rifiuto della vittima, l'ha afferrata per un braccio e trascinata verso il cimitero con l'intenzione di abusarne sessualmente.

L'intervento dei passanti

Per fortuna le urla disperate della 14enne non sono passate inascoltate. In men che non si dica, infatti, alcuni passanti sono intervenuti costringendo l'uomo a liberarla. A quel punto l'adolescente è scoppiata in lacrime e ha telefonato subito alla madre. Giunta sul posto, la donna ha allertato immediatamente il 112 per denunciare l'accaduto. Appresa la notizia, i carabinieri della Centrale Operativa di San Giovanni in Persiceto hanno attivato subito le ricerche del presunto aggressore.

L'aggressore denunciato dai carabinieri

Una volta verbalizzata la versione della ragazzina, sono scattate le indagini dei militari dell'Arma coordinati dalla procura di Bologna. L'uomo è stato rintracciato e identificato nei giorni scorsi. Si tratta di un 21enne marocchino, incensurato e regolare sul territorio italiano. Il presunto aggressore, che risiede nella provincia di Bologna, è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata. La 14enne non risulta che abbia avuto bisogno di assistenza ospedaliera anche se potrebbe essere rimasta fortemente provata da questo terribile episodio.