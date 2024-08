Nasconde la madre morta da anni nel freezer: la macabra scoperta a Cagliari

Ascolta ora 00:00 00:00

Choc a Cagliari, dove il cadavere di una donna è stato rinvenuto all'interno di un congelatore al piano terra di un'abitazione. Il corpo è quello della 78enne Rosanna Pilloni e sembra che ad occultarlo sia stato il figlio di 54 anni, Sandro Mallus. A quanto pare l'uomo avrebbe agito in questo modo per continuare a percepire la pensione della madre. Il macabro ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri, che hanno provveduto a denunciare il 54enne.

La segnalazione e la scoperta

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il cadavere è stato trovato questa notte, quando i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo all'interno dell'abitazione di Mallus a seguito di una segnalazione. Durante la perquisizione, gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto il corpo della 78enne all'interno di un congelatore a pozzetto collocato al pian terreno dell'abitazione di via Piemonte, a Sarroch (Cagliari), dove i due vivevano. Una vita non facile, secondo le prime dichiarazioni riportate. Rosanna Pilloni era separata dal marito da tanti anni e conviveva da tempo col figlio, mentre un altro si era trasferito da tempo all'estero.

La donna era scomparsa da anni, non la si vedeva più in giro, ma nessuno aveva mai fatto domande. Segno, forse, del totale stato di abbandono in cui vivevano i due. Messo alle strette dai carabinieri, Sandro Mallus ha ammesso di aver nascosto il cadavere della madre, evitando di denunciare la sua morte, per continuare a percepire la sua pensione, ovvero l'unica entrata garantita. Sembra infatti che l'uomo non abbia un lavoro, o altro genere di introiti.

Il corpo è stato naturalmente recuperato e affidato alle autorità competenti. Si attende l'autopsia per conoscere con precisione le cause del decesso, ma sembra che la 78enne sia morta per cause naturali. Il suo trapasso risalirebbe a circa due anni fa, quando il Paese si trovava in piena emergenza Covid.

I provvedimenti

Al momento Sandro Mallus è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Quanto al corpo di Rosanna Pilloni, l'autorità giudiziaria ne ha disposto il sequestro e nei prossimi giorni sarà svolto l'esame autoptico che chiarirà molti dubbi.

Sembra che la 78enne soffrisse di problemi di salute, e nelle prossime ore i carabinieri di Sarroch provvederanno ad ascoltare sia il medico curante della donna che il farmacista di fiducia.