"Ho fatto un casino". La fuga, poi la confessione del killer di Cisterna di Latina

“Ho fatto un casino” . Sono le parole che Christian Sodano ha pronunciato al telefono parlando con lo zio mentre se ne andava dalla villetta di Cisterna di Latina dove aveva appena ucciso Renée Amato e Nicoletta Zomparelli, sorella e madre della sua ex fidanzata Desyrée. Il 27enne finanziere è stato poi arrestato proprio nei pressi della casa dello zio, a Latina, dove si stava recando.

Lo zio unico familiare rimasto al 27enne finanziere

Lo zio di Christian Sodano è l’unico familiare del ragazzo in provincia di Latina. Il ragazzo ha perso entrambi i genitori da diversi anni e lo zio residente a Latina rappresenta probabilmente il punto di riferimento del ragazzo. Nella giornata di ieri, dopo che si era consumato il duplice delitto e mentre iniziava la caccia al 27enne finanziere, gli agenti della squadra mobile di Latina avevano immediatamente messo sotto osservazione l’abitazione dello zio del ragazzo. Nel quartiere Q4 di Latina, zona residenziale alla prima periferia del capoluogo pontino, si sono portati diversi agenti della mobile alla ricerca dell’Audi Q3 nera del giovane finanziere. Una volta sul posto la polizia ha fermato il ragazzo che non ha opposto alcuna resistenza, consegnandosi agli agenti che lo hanno condotto in questura.

A bordo dell’auto è stata anche recuperata l’arma di ordinanza del finanziere che si presume sia stata utilizzata per uccidere la sorella e la madre della fidanzata. Controlli anche nell’appartamento dove si era soffermato il giovane. La polizia ha ovviamente provveduto a interrogare i familiari del ragazzo. Lo zio ha confermato di aver ricevuto una chiamata dal giovane in cui affermava “ho fatto un casino”. I familiari, in quel momento, non potevano sapere del duplice omicidio in quanto la notizia non si era ancora diffusa pubblicamente. Sodano è stato arrestato ed è accusato di duplice omicidio e tentato omicidio. Il ragazzo non è apparso particolarmente scosso, anche se non ha opposto resistenza e ha sempre collaborato con le forze dell'ordine che lo hanno fermato. Si trova ora in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia.