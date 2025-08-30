Orrore nel Modenese, ragazzo accoltella i genitori e la sorella 15enne: arrestato

Gravissimo caso di aggressione familiare a Castelnuovo Rangone, nel Modenese, dove un ragazzo ha impugnato un coltello e si è scagliato contro madre, padre e sorella. I tre si trovano adesso ricoverati in ospedale, e madre e figlia si trovano in gravi condizioni.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nella serata di ieri, venerdì 29 agosto, intorno alle ore 22.00. Secondo la ricostruzione, il giovane, di cui non sono state ancora rese note le generalità, ha accoltellato i familiari. Non si conoscono ancora le ragioni che lo avrebbero spinto a commettere una simile atrocità. Una volta chiamati i soccorsi, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. I familiari sono stati assistiti in loco, e quindi trasportati in ospedale, anche mediante l'ausilio dell'elisoccorso.

La madre dell'aggressore, di 42 anni, e la sorella, di 15, sono risultate le più gravi: le due si trovano ora ricoverate all'ospedale di Baggiovara. Dopo essere state affidate alle cure dei medici dell'unità di Chirurgia Vascolare, sono state spostate nel reparto di Terapia Intensiva. Quanto al padre, di 50 anni, si trova ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna. Le sue ferite risultano meno gravi.

Quando i carabinieri hanno raggiunto l'abitazione di via Biondo, il ragazzo si trovava ancora in casa ed è stato arrestato. Al momento gli inquirenti hanno rilasciato poche informazioni, ma pare che si tratta di una famiglia originaria dello Sri Lanka. Le indagini per ricostruire le dinamiche dell'orribile vicenda sono in corso. Gli investigatori parleranno anche con amici, familiari e vicini di casa.