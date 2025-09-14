Orrore a Sulmona, adolescenti stuprano una 12enne e postano il video su WhatsApp

Una vicenda a dir poco agghiacciante quella avvenuta a Sulmona (L'Aquila), dove una ragazzina è stata violentata da due adolescenti. I ragazzi hanno filmato gli abusi, per poi postarli sui social. Adesso sono in corso le indagini della procura della Repubblica locale.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, gli autori della violenza sono un giovane di diciotto anni e un minorenne di quattordici. I due avrebbero abusato sessualmente della ragazzina, filmando tutto. Il video è poi stato diffuso in alcuni gruppi di WhatsApp. La terribile storia è venuta a galla dopo che la vittima ha trovato la forza di raccontare l'accaduto ai genitori, i quali hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine. Le indagini sono state avviate subito.

Adesso i due ragazzi sono

indagati per. Gli investigatori hanno già affettuato le perquisizioni domiciliari, e sequestrato i dispositivi elettronici dei presunti responsabili.