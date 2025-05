"Ho male al petto", ma viene dimesso. Giuseppe muore a 40 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Si era recato in ospedale perché avvertiva dei dolori al petto, ma una volta tornato a casa è spirato dinanzi gli occhi della sua famiglia. Il protagonista di questa terribile tragedia è il 40enne Giuseppe Greco, originario di Lizzanello. L'uomo si era recato al pronto soccorso nella speranza di essere aiutato, eppure nulla ha impedito il dramma.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato lunedì 19 maggio. Giuseppe Greco, un uomo sportivo e in salute, aveva avvertito dei forti dolori al torace che aveva giudicato preoccupanti, ragion per cui aveva deciso di recarsi in ospedale per un controllo. Arrivato al pronto soccorso del Vito Fazi di Lecce, l'uomo ha atteso il suo turno ed è poi stato visitato. Dopo gli accertamenti di routine, al 40enne non è stato riscontrato nulla di grave, tanto che è stato dimesso con la raccomandazione di ripresentarsi dopo 10 giorni per una nuova visita di controllo. Purtropppo ciò non è stato possibile.

Tornato a casa, Giuseppe Greco ha infatti accusato un malore dopo nemmeno 24 ore trascorse dalle dimissioni. Malgrado la tempestiva chiamata ai soccorsi, non è stato possibile fare nulla per aiutarlo. Il 40enne è spirato di fronte agli occhi della sua famiglia. Nonostante l'immane dolore per la perdita, la compagna dell'uomo si è rivolta alle forse dell'ordine per sporgere denuncia. Il caso è in mano ai carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica di Lecce. Ciò che gli inquirenti, e i familiari, intendono capire è se la morte dell'uomo sia stata provocata o meno da eventuali mancanze da parte del personale medico. Ecco perché si indaga per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

In questi giorni sono in corso diversi accertamenti. Le autorità hanno provveduto ad acquisire tutte le prove, fra cui anche tutte le cartelle cliniche dell'uomo. Pare probabile che nei prossimi giorni sarà effettuata anche l'autopsia.

Intanto la comunità si stringe attorno alla famiglia, prostrata dal dolore. "Un ragazzo speciale, un atleta fortissimo della Lenza Salentina. La pesca sportiva perde un campione nella vita e nello sport" , si legge nel messaggio lasciato dai colleghi appassionati come lui di pesca sportiva.

Giuseppe mio cosa ci hai combinato…Non ho parole credimi… è stato tutto così veloce senza capire neanche il perché…voglio ricordarti così pazzo ma molto buono e tranquillo…un ragazzo buono un ragazzo che in qualsiasi momento ti trovava sempre la soluzione ad ogni problema…un Amico e un pescatore che chi non ti conosce non puo mai capire che persona eri.. sarai sempre nei nostri cuori… Porteremo tutti noi della LENZA SALENTINA il tuo nome in alto…ciao Giuseppe"

