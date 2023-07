Palermo circondata dal fuoco, chiuso l'aeroporto. I roghi bloccano i soccorsi: muore un'anziana

Notte di fuoco in Sicilia e in particolare a Palermo e nella sua provincia. Sono diversi gli incendi e la città è circondata dalle fiamme. I Vigili del Fuoco e i canadair sono incessantemente a lavoro ed è stato istituito il centro operativo comunale per l'emergenza. Uno dei roghi più vasti riguarda la riserva di Capo Gallo, che sovrasta Mondello con le fiamme che sono cominciate già dal pomeriggio di ieri. L'aria risulta irrespirabile e diverse famiglie hanno lasciato le proprie abitazioni, a Pizzo Sella. C'è una prima vittima: un'anziana signora di 88 anni è morta questa notte nella propria abitazione a San Martino delle Scale, frazione di Monreale in provincia di Palermo. La donna aveva una forte febbre e avrebbe necessitato di cure mediche immediate. Purtroppo, i vasti incendi che circondavano la sua casa non hanno permesso ai soccorsi di portarla in tempo in ospedale.

1500 sfollati in provincia di Palermo

Tantissime persone nelle ultime ore sono state fatte evacuare nelle zone di San Martino delle Scale e Monreale, proprio per evitare che rimanessero intrappolate nelle proprie case in una cinta di fuoco insormontabile. "Siamo scappati con le lacrime agli occhi dalla nostra casa, senza sapere se l'indomani l'avremmo ritrovata", ha raccontato a ilGiornale una donna. Gli incendi degli ultimi giorni hanno particolarmente messo in difficoltà chi abita vicino al verde e ai boschi. Dopo più di ventiquattro ore purtroppo la situazione rimane psicologicamente insostenibile. In totale sono ben 1500 le persone sfollate in provincia di Palermo, le abitazione evacuate oltre 400 e le case danneggiate dalle fiamme la scorsa notte 20.

Fuoco a Bellolampo

Fuoco anche sulla collina di Bellolampo dove la Rap "ha attivato tutte le procedure previste in questi casi per circoscrivere i focolai". Un incendio, abbastanza vasto, fin dalla serata di ieri, è scoppiato anche nella montagna della zona Inserra, nel quartiere di Cruillas. Anche in questa zona ci sono diverse villette e gli abitanti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Fiamme anche a Bonagia, Boccadifalco, Monreale e in diversi paesi dell'hinterland da Isola delle Femmine ai centri del Trapanese. La Protezione Civile invita a non uscire di cas per via del rischio diossina, visto che in alcuni tratti l'aria risulta irrespirabile. Chiuso l'Aeroporto di Palerrmo fino alle 11. I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi informa la Gesap. La circolazione dei treni è sospesa tra Palermo Notarbartolo e Punta Raisi per un incendio nei pressi della linea ferroviaria.

"Eravamo accerchiati dal fuoco"