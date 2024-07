Palermo, vandalizzata la pensilina rossa in via D'Amelio

Ascolta ora 00:00 00:00

Atto vergognoso a Palermo, dove una pensilina dedicata al valore delle donne e alla lotta contro ogni forma di violenza è stata vandalizzata. L'episodio, che è solo l'ultimo di una lunga serie, è stato commesso nella notte da parte di ignoti. Adesso si cercano i responsabili.

La panchina rossa

Inaugurata nell'autunno del 2021, la pensilina rossa è un simbolo che rappresenta le grandi personalità femminili che hanno fatto parte della nostra società e vuole essere un monito contro ogni genere di violenza e di abuso. Collocata in via Autonomia Siciliana a Palermo, proprio nelle vicinanze della tristemente nota via D'Amelio, la fermata è stata intitolata a Emanuela Loi, Rita Atria, Rita Borsellino, Maria Pia Lepanto e Agnese Piraino Leto, tutte donne che hanno fatto parlare per le loro gesta e il loro coraggio.

Purtroppo la pensilina non è nuova a simili attacchi. Già pochi giorni dopo l'inaugurazione, infatti, la postazione commemorativa venne presa di mira dai vandali, che distrussero alcuni dei pannelli laterali. "Era una pensilina dell'autobus ormai in disuso: prima ci dormiva un senzatetto. I pannelli laterali raccontavano la storia di via D'Amelio e delle cinque donne a cui è dedicata la fermata" , aveva spiegato Davide Minio, coordinatore dell'associazione City Angels, a MeridioNews.

L'atto vandalico

Purtroppo, a distanza di poco tempo, ecco che i vandali sono entrati nuovamente in azione. A quanto pare il responsabile, o i responsabili, hanno agito durante la notte fra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio. Approfittando del buio, hanno divelto alcune immagini delle donne presenti nella pensilina. Alcuni pannelli, invece, sono stati imbrattati con disegni osceni.

Una vera e propria vergogna che per la città di Palermo è una ferita.

Fra l'altro ciò è accaduto il giorno precedente al 32esimo anniversario della(domenica 19 luglio 1992), dove persero la vita non solo il giudice Paolo Borsellino, ma anche i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Claudio Traina, Emanuela Loi, Walter Cosina e Vincenzo Li Muli.