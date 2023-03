La pappa le va di traverso: la piccola Bianca muore dopo 6 giorni di coma

Si è spenta in un lettino dell'ospedale San Gerardo di Monza dopo aver lottato tra la vita e la morte per sei giorni: una crisi respiratoria è risultata purtroppo fatale alla piccola Bianca, lasciando nella disperazione più totale la madre, che fino all'ultimo ha sperato di poterla riabbracciare viva.

La tragedia

La bambina, di soli 8 mesi di età, era stata trasportata d'urgenza in ospedale a causa del fatto che la pappa che stava mangiando a casa le fosse andata di traverso. La corsa disperata e il soccorso alla piccola, che è rimasta ricoverata all'interno del reparto di Rianimazione del San Gerardo di Monza per sei giorni.

Purtroppo ogni tentativo di aiutarla da parte del personale medico del nosocomio è risultato vano nonostante il grande impegno profuso: dopo aver combattuto a lungo, il cuore della piccola Bianca ha smesso di battere per via di una crisi respiratoria. Il decesso, in realtà, risale allo scorso sabato 4 marzo, ma la notizia è stata confermata e diffusa solo nella giornata di oggi, sabato 11.

Stando a quanto riferito da "Il Giorno", la bambina viveva insieme alla mamma Giada a Brugherio, comune della provincia di Monza e Brianza. Inconsolabile il dolore dei familiari, che fino all'ultimo hanno sperato che la piccola potesse riuscire a riprendersi e ad uscire da quell'ospedale.

Il cordoglio e la raccolta fondi

Per Giada, la madre della bimba, amici e colleghi di lavoro hanno dato avvio ad una raccolta fondi sul sito di Go Fund Me, che è stata ribattezzata "Un piccolo gesto che viene dal cuore". Nella didascalia che compare all'interno della pagina di raccolta fondi, un sentito messaggio di cordoglio.