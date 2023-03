Il paracadute non si apre dopo il lancio: noto avvocato muore sul colpo

Potrebbe esserci un malfunzionamento all'origine della non apertura del paracadute in seguito alla quale, nella giornata dello scorso sabato 4 marzo, è deceduto il noto avvocato torinese Giampiero Pani. Al momento, in attesa di concludere le indagini sul caso, gli inquirenti non escludono che possa essersi trattato di un errore umano, anche se è bene sottolineare il fatto che il 63enne aveva alle spalle molti anni di esperienza di lanci.

La tragedia

Stando ai racconti forniti alle autorità dai testimoni, Giampiero Pani aveva in programma proprio per sabato pomeriggio un lancio col paracadute insieme ad alcuni amici dello Sky Dream Center di Cumiana (Torino). Una volta raggiunta la quota di 4mila metri, l'avvocato si è lanciato dall'aereo.

Qualcosa, tuttavia, non è andata come al solito. Per un motivo ancora ignoto agli inquirenti, la calotta non si è aperta correttamente. In questi casi c'è una specifica procedura da seguire, come spiega a Fanpage il direttore dello Sky Dream Center. "Da terra hanno visto che non si è aperto regolarmente il paracadute principale, e a quel punto Pani, come prevedono le procedure di emergenza, ha sganciato il primo paracadute e ha azionato il secondo" , dichiara infatti Roberto Lomonaco. Il lancio con due paracaduti viene effettuato proprio per evitare che si verifichino tragedie come quella accaduta lo scorso sabato.

Purtroppo a quel punto era troppo tardi per l'avvocato. "Ormai era troppo in basso perché si potesse evitare la disgrazia. Il secondo paracadute lo si deve aprire sopra i 200 metri" , spiega ancora il direttore del centro. Giampiero Pani è deceduto sul colpo, e ogni tentativo di rianimazione è risultato purtroppo inutile. Sul caso stanno ora conducendo le proprie indagini i carabinieri di Cumiana: l'obiettivo è quello di comprendere cosa abbia causato la non apertura del paracadute.

"È con immenso dispiacere che l'Aero Club Torino annuncia la prematura scomparsa del Socio, ma prima di tutto Amico, Giampiero Pani" , si legge sulla pagina Facebook del centro. "Nel ricordare Giampiero e la sua passione per il volo e il paracadutismo, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci dell'Aero Club si uniscono al dolore della famiglia e degli amici. Ciao Giampiero…".

Originario di Lecce e da sempre appassionato di volo e aerei, Giampiero Pani aveva maturato una grande esperienza nei lanci con il paracadute. Scrittore, oltre che avvocato patrocinante in Cassazione, era sposato con la consigliera comunale Silvia Damilano: il 63enne lascia anche due figli di 18 e 22 anni. Il pubblico ministero non ha al momento determinato l'esecuzione di esami autoptici sulla salma della vittima.