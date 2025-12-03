Parma, bimbo di un anno muore in un asilo nido durante il riposo pomeridiano

Un bimbo di circa un anno è morto all'asilo nido Brucoverde di Parma. A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda.

Il sindaco: "Siamo sconvolti"

"Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d'improvviso spezza il cuore e lascia senza parole". Sono le parole di Michele Guerra, sindaco di Parma, dopo la notizia della morte del piccolo.

"Ci stringiamo intorno alla famiglia - prosegue il sindaco - in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile".

Un dolore condiviso da Caterina Bonetti, assessora ai Servizi educativi del Comune di Parma. “È un dolore enorme per la nostra comunità. Ci stringiamo alla famiglia”, ha detto