Parma, fanno esplodere il bancomat, ma fuggono a mani vuote: la rapina flop

Hanno fatto esplodere un bancomat nel tentativo di fuggire col denaro, ma alla fine i loro piani si sono rivelati vani, e sono stati costretti a fuggire senza il bottino. L'episodio si è verificato a Fontanelle, frazione di Roccabianca, un piccolo paese in provincia di Parma.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti si sono verificati intorno alle 3.00 della notte intercorsa fra venerdì 29 e sabato 30 marzo. A un certo punto la quiete notturna è stata interrotta da un boato, che altro non era che l'esplosione del bancomat della filiale della banca Crédit agricole presente a Fontanelle.

Sebbene la zona sia abbastanza isolata, il fragore della detonazione ha allarmato alcuni residenti, che hanno provveduto a contattare le autorità locali. A raggiungere la zona sono stati i carabinieri della compagnia di Fidenza, che al loro arrivo non hanno però trovato nessuno. Lo sportello del bancomat era visibilmente danneggiato, ma i banditi erano già fuggiti e a mani vuote. Il denaro, infatti, non sarebbe stato prelevato.

I militari hanno pertanto dato subito avvio alle indagini, affiancati dai colleghi del nucleo investigativo di Parma, incaricati di effettuare i rilievi nella zona. Si cerca qualsiasi elemento che possa ricondurre ai criminali. Stando alle prime indiscrezioni, si tratterebbe di tre uomini.

Le indagini

Al momento le indagini degli inquirenti sono in pieno corso. Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità locali, i malviventi avrebbero utilizzato dell'esplosivo per far saltare il bancomat. Tuttavia, forse proprio grazie alle segnalazioni dei residenti e al tempestivo intervento dei carabinieri, non sono riusciti a mettere a segno il colpo e sono dovuti scappare in fretta senza portare via il denaro.

Nel tentativo di catturare i responsabili, i militari hanno già disposto dei posti di blocco in tutta la zona. Nessuno è stato ancora fermato, almeno per il momento, ma le ricerche proseguono. Nel frattempo, gli investigatori dei carabinieri stanno cercando di ricostruire le esatte dinamiche dell'assalto al bancomat.

Sarà determinante anche risalire alla tipologia di esplosivo impiegato.