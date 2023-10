Dramma familiare: anziano spara alla moglie e poi si toglie la vita

Bernard Zucconi, 82enne originario di Bardi, comune alle porte di Parma, ha sparato dei colpi di pistola contro la moglie Eleonora Moruzzi di 83 anni, per poi rivolgere la pistola contro se stesso. Non è morto subito ma nel corso della scorsa notte, mentre era ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma. I due coniugi erano sposati da tanti anni e avevano anche una figlia che vive a Londra. Per diverso tempo la capitale britannica era stata la città di residenza anche di Bernard ed Eleonora, dove hanno lavorato in un locale di fish and chips.

Il movente dell’omicidio della donna è ancora incerto ma da diverso tempo i due avevano problemi di salute anche se, raccontano i vicini, non avevano dato segnali di crisi riguardanti la loro vita coniugale. I militari dell’Arma dei Carabinieri sono al lavoro per capire quanto è successo.

Tutto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 4 ottobre, intorno alle 15, nella villetta dei coniugi Zucconi, situata nella frazione di Cansaldi, comune di Bardi. L’uomo, non si sa ancora se fosse del tutto lucido o in preda a un momento di follia, ha brandito la pistola che possedeva e ha fatto fuoco contro la moglie. La donna, dopo gli spari, è caduta a terra ed è deceduta sul colpo. L'anziano, dopo essersi accertato di quanto aveva fatto, ha coperto il corpo con un telo, si è seduto sul divano e ha puntato l’arma contro di sé nel tentativo di togliersi la vita.

Ad accorgersi della tragedia, è stata una delle cugine di Bernard che, avendo chiamato l’uomo più volte senza ricevere risposta, ha avuto il sospetto che qualcosa di brutto potesse essere accaduto. Una volta arrivata nella villetta, la donna ha constatato il decesso di Eleonora e ha trovato l’82enne riverso sul divano, in fin di vita e con la pistola ancora in mano. La cugina ha immediatamente chiamato gli operatori del 118 che, una volta giunti sul posto, hanno trasportato l’anziano all’ospedale Maggiore di Parma dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Il personale sanitario ha fatto il possibile per salvare la vita all’anzaino, ma essendo arrivato in condizioni disperate all’ospedale, non è stato possibile evitare il peggio: Bernard è morto nella tarda serata di ieri.

A casa dei due anziani sono anche arrivati i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio-suicidio. Secondo i primi racconti delle persone che conoscevano la coppia, l’uomo era molto rattristato per le condizioni di salute della moglie, dato che quest’ultima aveva dei problemi di deambulazione e non riusciva più a camminare. Sembra che Bernard, per mettere fine a questa situazione, abbia deciso di compiere il gesto estremo.