Paura all’Università di Napoli: soffitto crolla durante esame

X @NotizieFrance

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sono vissuti momenti di grande paura intorno alle ore 15 di ieri, martedì 11 marzo 2025, in un'aula della facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli. Una parte del solaio è crollata improvvisamente mentre era in corso un esame. L'episodio è avvenuto in un locale situato al primo piano del plesso, che ha sede in un edificio di piazzale Tecchio, nel quartiere di Fuorigrotta.

Sotto choc alcuni degli studenti presenti nell’aula al momento del cedimento. Per fortuna, però, a parte la paura non ci sono state altre conseguenze: i calcinacci, infatti, non hanno provocato feriti. Subito dopo l’accaduto l’aula è stata chiusa. La stessa, già nella giornata di oggi, verrà sottoposta a interventi tecnici di messa in sicurezza.

All’agenzia Dire una studentessa di Ingegneria ha raccontato che "l'esame era iniziato da circa 10 minuti quando una mia collega ha iniziato a correre per aver sentito uno scricchiolio. Dietro di lei c'era un'altra studentessa, sulla sedia a rotelle, che è andata nel panico perché temeva di non riuscire a spostarsi". A quel punto è intervenuta un’altra persona. “Una ragazza - ha continuato la giovane - l'ha messa in salvo quando abbiamo notato della polvere bianca cadere dal soffitto, poi il crollo con tanti calcinacci a terra in una frazione di secondo. L'aula è poi stata evacuata, ma non il resto della struttura". La studentessa ha evidenziato che "nessuno si è fatto male, ma la collega che si trovava nel punto in cui si è verificato il crollo era forte in stato di choc" .

"la causa è certamente ascrivibile a umidità e fisiologiche infiltrazioni di acqua che, in questo tipo di solaio anni '60 cosiddetto Sap, determinano la corrosione dei ferri di armatura e del conseguente aumento di volume degli stessi che spaccano i laterizi".

"a partire da domani (oggi, ndr) verrà effettuata una ispezione accurata e la messa in sicurezza per renderla nuovamente disponibile".

Per, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della Università Federico II,Prota ha anche spiegato che l'aula è stata ora chiusa e che