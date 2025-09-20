Paura per Antonio Vaglica. Il vincitore di Italia's Got aggredito da un 16enne tunisino

Tanta paura per Antonio Vaglica, vincitore di Italia's Got Talent 2022. Il giovane è infatti stato aggredito da un 16enne di origini tunisine che, armato di una pietra, lo ha minacciato e costretto a consegnare cellulare e denaro.

Stando a quanto riferito sino ad ora, i fatti si sono verificati nella tarda serata dello scorso 13 settembre. I due si trovavano insieme nella casa di Vaglica, a Roma, quando il 16enne ha brandito una pietra e colpito alla testa il 21enne, per poi intimargli di consegnare lo smartphone e del denaro. Vaglica è riuscito a contattare le forze dell'ordine e a riferire quanto gli era accaduto. Le richieste del 16enne sono comunque proseguite nel corso della notte, tanto che alla fine il ragazzo ha convinto Vaglica a raggiungere un fast food in piazza dei Mirti per consegnare una prima parte di denaro, ossia 3mila euro (il totale avrebbe dovuto essere 5mila).

Antonio Vaglica, però, era d'accordo con i carabinieri, così, recandosi sul luogo dell'appuntamento, il 16enne si è trovato di fronte i militari del nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina e della stazione di Torpignattara. Il minorenne è stato quindi arrestato per tentata estorsione e rapina e lesioni personali aggravate. Adesso si trova all'Ipm di via Virginia Agnelli, come disposto dal giudice del tribunale per i minori di Roma.

Quanto a Antonio Vaglica, il 21enne è stato accompagnato in ospedale dove ha ricevuto le cure necessarie: è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Il giovane ha poi sporto regolare