Tragedia a Firenze, persona investita sui binari: ritardi per Alta Velocità e Intercity

Dramma alla stazione di Firenze Rifredi, dove oggi una donna è morta dopo essere stata investita da un treno in transito. Stando a quanto riferito sino ad ora, l'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 di questo pomeriggio, domenica 28 dcicembre.

Un treno in transito ha investito una donna di 41 anni che si trovava sui binari. Ovviamente è stato dato immediatamente l'allarme e sul posto sono intevenuti i soccorsi. Tutti i treni sono stati immediatamente bloccati per consentire le operazioni. Tutta la circolazione del nodo di Firenze è stata interrotta, cosa che ha portato a ritardi. Maggiori ripercussioni hanno interessato la dorsale tirrenica, con disagi sia per la linea convenzionale che l'Alta velocità. A fermarsi, dunque, non solo i regionali, ma anche i treni a lungha percorrenza. Importanti ritardi anche per Frecciarossa e Italo, si parla di almeno 120 minuti.

Intanto l'autorità giudiziaria è giunta sul posto per condurre le opportune verifiche. "Nel Nodo di Firenze, dalle ore 18:30, la circolazione ferroviaria è sospesa nella stazione di Firenze Rifredi" , è quanto riportato in una nota Reti ferroviaria italiana. "Attivato l'intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti".

I treni possono dunque subire cancellazioni, ritardi e variazioni. Come si legge sul portale di Trenitalia, "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti ". Per quanto riguarda i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coivolti, questi riporteranno un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Stiamo parlando, nello specifico, di:

Altri treni altavelocità coinvolti sono l'FR 9660 Napoli

Centrale (15:55) -Brescia (22:23) e l'FR 9432 Napoli Centrale (17:05) - Venezia Santa Lucia (22:55). Stesso discorso per l'FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) - Napoli Centrale (21:48). Oggi il treno ferma a Firenze Campo Marte.