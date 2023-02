Paura al Mc Donald's: dipendente pestato da tre clienti

Una violenta aggressione subita all'interno del proprio posto di lavoro solo per aver chiesto ad alcuni clienti di utilizzare un altro tavolino: per questo motivo un addetto alle pulizie del Mc Donald's di piazza delle Cinque Lune a Roma è stato pestato selvaggiamente da tre giovani. La vittima, insultata con epiteti razzisti dai facinorosi, è un 28enne del Mali.

I fatti

Stando a quanto riferito da Roma Today, l'episodio si è verificato nel pomeriggio dello scorso venerdì 10 febbraio. Sono le ore 15.00, quando un gruppo composto da tre ventenni entra all'interno del punto vendita sito in pieno centro storico. Questi si dirigono verso una zona delimitata con appositi segnali dallo stesso dipendente di Mc Donald's, che stava ancora lavorando per finire di ripulire alcuni tavolini utilizzati in precedenza da altri clienti. La gentile richiesta, tuttavia, viene rispedita al mittente dai giovani.

"Sporco negro, fatti i fatti tuoi" , avrebbe gridato uno dei tre verso il 28enne, secondo quanto riportato da "Canale Dieci", spintonandolo con forza fino a farlo rovinare a terra. A questo punto, tutti e tre si scagliano contro il giovane maliano, tempestandolo di pugni e calci. La vittima resta a terra dolorante, mentre, dopo la fulminea e violenta aggressione, i membri del gruppo escono dal punto vendita e si disperdono per le vie del centro storico della Capitale.

Il dipendente viene soccorso dai presenti, ancora sotto choc per quanto accaduto, i quali contattano il 118 e le forze dell'ordine per denunciare l'episodio. In piazza delle Cinque Lune si precipitano due pattuglie del commissariato Trevi, ma ormai gli aggressori avevano già fatto perdere le proprie tracce. Gli agenti raccolgono la testimonianza della vittima, così come quelle dei clienti e degli altri dipendenti presenti durante il pestaggio, con l'obiettivo di ottenere qualche preziosa informazione utile per identificare gli aggressori.

L'addetto alle pulizie, che ha riportato traumi alle braccia e alla testa, è stato assistito dal personale del 118 giunto sul posto e quindi trasportato in ambulanza in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. Qui il 28enne è rimasto sotto osservazione per una notte prima di essere dimesso. Proseguono le ricerche dei responsabili da parte degli investigatori del commissariato di polizia Trevi.