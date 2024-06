Paura a Sassari, assalto armato alla sede dei portavalori Mondialpol. I banditi aprono il fuoco

Ascolta ora 00:00 00:00

- Notizia in aggiornamento -

Paura alle porte di Sassari (Sardegna), dove sarebbe in corso una violenta rapina. Stando alle informazioni rilasciate sino ad ora, un gruppo armato avrebbe preso d'assalto la sede Mondialpol, società specializzata nei servizi di sicurezza aeroportuali e portuali, in via Caniga. A quanto pare la banda ha colpito nella serata di oggi, venerdì 28 giugno.

Sarebbero tra i dieci e i quindici i malviventi coinvolti nella rapina. Per mettere in atto il loro piano, i criminali hanno dato alle fiamme alcune vetture per bloccare le strade. Una, in particolare, sarebbe stata lasciata sulla 131, tra viale Italia e Predda Niedda. L'obiettivo, naturalmente, è quello di bloccare le arterie principali, e infatti si stanno registrando grossi problemi alla circolazione. Sono stati segnalate code e il traffico risulterebbe congestionato.

I malviventi avrebbero raggiunto la sede di Mondialpol a bordo di un escavatore e con la punta della benna del mezzo hanno sfondato il muro di protezione dello stabile, facendo irruzione. Una volta entrati nella sede, i criminali sono riusciti ad arraffare diverso denaro, anche se la quantità di quanto sottratto non è stata ancora quantificata.

Si sono registrati momenti di puro terrore quando, per garantirsi la fuga, la banda criminale non ha esitato ad aprire il fuoco. Diversi spari sono stati uditi dai testimoni.

A quanto pare la sparatoria è iniziata con l'arrivo dei carabinieri, accorsi dopo la segnalazione. I malviventi hanno rivolto le loro armi proprio contro gli uomini dell'Arma. Non sappiamo se ci siano dei feriti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.