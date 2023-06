Tragedia in A16, autobus travolge 5 auto e finisce in una scarpata: un morto

Paura in A16, autobus travolge 5 auto e finisce in una scarpata: un morto

Ascolta ora: "Paura in A16, autobus travolge 5 auto e finisce in una scarpata: un morto"

Gravissimo incidente nelle prime ore di questa mattina lungo l'autostrada A16 Napoli – Canosa: un bus con a bordo 38 passeggeri e 2 autisti è infatti caduto in una scarparta, travolgendo anche diverse vetture. Il bilancio, almeno per adesso, è di un morto e 14 feriti.

L'incidente

Il fatto, secondo quanto riferito dalle autorità locali, si è verificato intorno alle 4 del mattino. Il pullman della compagnia Flixbus, era partito da Lecce e si stava dirgendo a Roma. Il terribile incidente si è verificato lungo l'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel territorio di Vallesaccarda, al chilometro 100 in direzione Napoli.

Ancora poco chiare le dinamiche dell'evento. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polstrada di Avellino, il bus avrebbe impattato contro alcune auto già coinvolte in un incidente, travolgendone 5. Poi, ormai fuori controllo, è caduto in una scarpata, ribaltandosi. Ad ora, tuttavia, è difficile fare delle ipotesi e gli inquirenti sono molto cauti. Le indagini per ricostruire l'intera vicenda sono in corso e gli agenti di polizia si trovano ancora al lavoro per raccogliere più elementi possibili.

I soccorsi

Subito dopo la caduta del mezzo pesante sono stati allertati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Cellino e del distaccamento di Bisaccia, oltre che gli agenti della polstrada di Avellino e diverse ambulanze del 118, inviate dagli ospedali presenti nelle vicinanze della zona. Mobilitata anche un'eliambulanza.

Servendosi si un'autogrù, i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono riusciti a sollevare l'autobus turistico e a recuperarlo. Le persone presenti all'interno del mezzo, 38 passeggeri, tutti stranieri, e 2 autisti sono stati tratti in salvo. Solo una persona sarebbe morta a causa della caduta. Il bilancio è stato quindi di un morto e 14 feriti, alcuni dei quali gravi, anche se non in pericolo di vita. Salvi entrambi gli autisti. Le persone rimaste ferite sono state trasportate in ambulanza presso gli ospedali di Ariano Irpino, Benevento e Avellino.

Le indagini

Gli inquirenti stanno cercando di capire quali siano state le dinamiche della vicenda. Sono gli uomini della polizia stradale a occuparsi delle indagini sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Benevento. La polstrada ha già provveduto ad ascoltare diversi testimoni, anche automobilisti presenti in zona nel momento dell'incidente. Sequestrate anche le altre 5 vetture coinvolte nell'incidente con il bus. Tutti i conducenti dei veicoli interessati saranno sottoposti ad alcoltest e test antidroga.

Quanto ai passeggeri presenti sul bus che non hanno riportato ferite, sono stati tutti condotti in un centro di accoglienza allestito a Grottaminarda, da dove poi ripartiranno per raggiungere la loro destinazione. Tutta l'area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi. In corso anche il recupero dal bus delle valigie e degli effetti personali dei 38 passeggeri.