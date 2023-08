Barca di 13 metri va a fuoco e affonda: passeggeri si salvano in zattera

Tempestivo intervento della Guardia Costiera al largo dall'isola di Gorgona, di fronte a Livorno, dove un'imbarcazione da diporto, di circa 13 metri di lunghezza, ha preso improvvisamente fuoco. A bordo della barca, secondo quanto si apprende, si trovavano nove persone, costrette a mettersi in salvo su una zattera.

L'allarme e i soccorsi

L'allarme è stato dato intorno alle 12:30, quando la barca da diporto ha preso fuoco, cominciando a inabissarsi a Sud dell'isola di Gorgona. A bordo c'erano nove persone, sei adulti e tre bambini. Subito dopo aver ricevuto la segnalazione – il fumo che si innalzava dall'imbarcazione era ben visibile anche dall'isola di Capraia -, la sala operativa della capitaneria di porto ha detto alle persone che si trovavano a bordo di gettare a mare la zattera di salvataggio ed ha provveduto ad allertare un'altra imbarcazione che era nelle vicinanze, chiedendo di prestare assistenza. Fra i vari natanti che si trovavano nella zona, una ha fiancheggiato la zattera ed è rimasta durante le operazioni di salvataggio. Nel frattempo, seguendo le coordinate, una motovedetta della Guardia Costiera, seguita dai vigili del fuoco della sezione nalave di Livorno, ha raggiunto l'imbarcazione in fiamme. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per recuperare la barca, che si è inabissata.

Il salvataggio

Salite a bordo della zattera prima che la barca affondasse, le nove persone sono state poi recuperate dagli uomini della Capitaneria di porto di Livorno, che hanno trasferito tutti al porto di Marina di Pisa. Le nove persone stanno bene, e sono tutti toscani. Malgrado la grande paura provata, nessuno è risultato ferito. Secondo quanto da loro raccontato, questa mattina erano partiti proprio dal porto di Marina di Pisa per dirigersi verso l'isola di Capraia. Durante il percorso si sono accorti delle fiamme e hanno subito dato l'allarme. Ancora da chiarire che cosa possa aver provocato l'incendio a bordo della barca. Fortunatamente i suoi occupanti sono riusciti a mettersi in salvo, ma per l'imbarcazione non è stato possibile fare nulla. I vigili del fuoco sono riusciti a sedare il rogo, ma il natante era già troppo compromesso ed è affondato. Mentre si inabissava una lunga colonna di fumo, visibile anche dalla terraferma, si è innalzata verso il cielo. Nelle prossime ore le autorità locali ascolteranno le persone che viaggiavano sulla barca.