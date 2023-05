"Ignora le richieste dei cittadini". La "rossa" Livorno contro il Pd

Gli abitanti di Livorno contestano da tempo il progetto di una sorta di "cittadella dello sport" lanciato dall'amministrazione Pd: andrebbe a loro dire a cementificare un'area verde sulla quale nidificano gli uccelli, appesantendo ulteriormente un territorio già messo a dura prova qualche anno fa dall'alluvione del 2017. E i membri del neo-costituto "Comitato No Cubone" (dal soprannome con il quale hanno ribattezzato il nuovo impianto sportivo che dovrebbe sorgere sul posto) si sono rivolti direttamente alla segretaria dem Elly Schlein, invitandola in città per un confronto e non risparmiando dure critiche al partito. Un invito arrivato nelle scorse ore, dagli elettori di una delle città tradizionalmente più "rosse" della Toscana e d'Italia in generale.

E i cittadini in questione hanno così "scavalcato" il sindaco di sinistra Luca Salvetti, a confermare una frattura che almeno su questo argomento appare difficilmente sanabile: anche solo pochi anni fa sarebbe stato difficile immaginare uno scenario del genere, nella realtà dove nel lontano 1921 nacque oltretutto il Partito Comunista. "In un’epoca di cambiamenti climatici in cui il suolo è stato dichiarato una risorsa “critica” per il futuro del pianeta e se ne raccomanda il minimo sfruttamento - hanno premesso i vertici del comitato civico, in una lettera pubblicata dal quotidiano Il Telegrafo ed indirizzata a Schlein che riassume la situazione - l’amministrazione a maggioranza PD ha deciso di cementificare con un "cubo" di circa 2mila metri quadri, una costruzione di circa 40 metri per lato e alta 10 metri, una zona verde di un quartiere periferico a sud di Livorno". Un progetto da finanziare con i fondi del Pnrr, ma che non ha riscosso a quanto sembra il favore dei residenti del quartiere (e non solo).