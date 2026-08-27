Percossa dal padre e obbligata al matrimonio combinato, 15enne tenta il suicidio. Arrestato un bengalese

L’integrazione di soggetti con una cultura e un background eccessivamente diversi non è mai semplice e, soprattutto, è impossibile se dall’altra parte non c’è espressa volontà di integrazione nella società. Che è mancata in un 54enne bengalese della provincia di Rimini, arrestato dai carabinieri di Morciano per maltrattamenti in famiglia. Come racconta il Resto del Carlino, è emerso che l’uomo ha faceva violenza sulla moglie ma anche sui figli minori ma, soprattutto, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh, dove avrebbe dovuto contrarre un matrimonio combinato.

L’uomo è anche piuttosto noto in zona, perché da anni gestisce un negozio di kebab stagionale sulla Riviera e nessuno immaginava cosa nascondesse tra le mura domestiche. Dalle denunce dei suoi familiari è emerso che ha colpito con un bastone al petto il figlio quando aveva appena 4 anni e che, con lo stesso strumento, ha colpito all’addome la figlia che all’epoca aveva 13 anni. Un colpo talmente violento da aver causato lesioni interne alla ragazzina. Violenze che si sarebbero ripetute anche ai danni del figlio maggiore, appena maggiorenne, affetto da una grave disabilità.

Una situazione che in famiglia si era fatta insostenibile, culminata con le pratiche per il matrimonio combinato della ragazzina appena 15enne, vittima per anni di violenze. Il padre le avrebbe più volte sbattuto la testa contro il muro, presa a pugni e a calci: un continuo di percosse e violenze psicologiche che l’hanno portata a tentare il suicidio ingerendo un insetticida durante una festa musulmana, a seguito dell’ennesima aggressione. Fortunatamente è stata salvata dai medici e solo l’intervento delle forze dell’ordine ha permesso alla famiglia di interrompere la catena di violenze e di denunciare. Con gli assistenti sociali la madre e i figli hanno raccontato tutto, permettendo alle forze dell’ordine di arrestarlo, anche in considerazione del fatto che aveva già precedenti per gli stessi reati. Mentre la donna e i figli sono stati accompagnati in una casa protetta