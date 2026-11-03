Un nuovo restyling per piazza Mercanti

Via al restauro del pozzo del Broletto di piazza Mercanti. Un gioiello per Milano da cinque secoli diventato famoso grazie ad Aldo, Giovanni e Giacomo che, nel film «Chiedimi se sono felice», improvvisarono una partita a basket notturna usando come canestro l’aureola in ferro battuto che si staglia sul pozzo. I lavori, possibili grazie al sostegno di Cosmetica Italia Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche, sono iniziati ieri e comprendono sia le indagini strutturali che l’aspetto estetico. Verrà usato lo stesso approccio conservativo impiegato per l’ultimo restauro del 2004 sotto la supervisione della Soprintendenza. Il cantiere durerà un mese, Cosmetica Italia ha donato il progetto alla città per un valore stimato di 37mila euro.

«Questo restauro, in una delle piazze più belle della città, è un esempio virtuoso di collaborazione tra l’Amministrazione e il settore privato per la valorizzazione dell’ambiente urbano» ha detto l’assessore allo Spazio pubblico Marco Mazzei. Intanto la giunta comunale ha approvato il progetto di Fattibilità, efficientamento energetico e adeguamento normativo antincendio del Palazzo della Ragione e della Casa dei Panigarola della stessa piazza Mercanti, per un importo di circa 8 milioni e 798mila euro. «L’obiettivo è restituire alla città uno dei suoi edifici più preziosi dal punto di vista storico ed artistico, per realizzare un nuovo polo di attrazione culturale, espositiva e congressuale nel cuore del centro storico» ha spiegato la vicesindaco Anna Scavuzzo con delega alla Rigenerazione urbana insieme con l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Il progetto è stato presentato da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che ha la concessione in uso degli spazi di Palazzo della Ragione e di quelli di Casa dei Panigarola, per una superficie lorda di 1.278 mq. La concessione ha durata trentennale e finalità tra l’altro culturali. Le nuove destinazioni comprendono eventi a carattere culturale, e tre mesi - da metà novembre a metà febbraio - rimarranno riservati alla Direzione Cultura del Comune.