Pierluigi, il carabiniere eroe: nel muro di fuoco per salvare due nonne

Il muro di fuoco, la coltre di fumo e il pianto disperato di due donne anziane rimaste intrappolate dentro casa per via di un incendio. Il maresciallo Pierluigi Tusiano, comandante della stazione dei carabinieri di Casalvecchio di Puglia e Casalnuovo Monterotaro (Foggia), non ci ha pensato un solo istante: si è lanciato tra le fiamme ed ha tratto in salvo le vittime. " Abbiamo avuto molto paura, - raccontano le superstiti al Messaggero - ma grazie al maresciallo siamo salve ".

Il salvataggio eroico del carabiniere

L'incendio, divampato lo scorso giovedì pomeriggio a Casalvecchio di Puglia, stava rischiando di divorare l'abitazione di due donne anziane: una di 77 anni e l'altra di 80, entrambe disabili. Le due amiche, la prima costretta sulla sedia a rotelle e l'altra a muoversi con un deambulatore, sono state travolte da una colonna di fumo prodotta da una esplosione in un tratto della rete di distribuzione cittadina del gas. Il carabiniere, libero dal servizio, ha sentito il rumore della violenta detonazione e si è precipitato sul posto. In men che non si dica, ha attraversato il muro di fuoco e caricato in spalla le vittime per metterle in sicurezza.

Il racconto delle anziane

Superata la paura, le anziane hanno raccontato quel pomeriggio di terrore: " Con la mia amica stavamo prendendo un caffè e a un certo punto abbiamo sentito la voce di un ragazzo che urlava: 'aiutatemi, sto bruciando, aiutatemi' - ricorda una delle sopravvissute - Siamo uscite dalla stanza, ma appena abbiamo aperto la porta la casa si è riempita di fumo " e sono rimaste intrappolate. Per fortuna " è arrivato il maresciallo - continua l'altra superstite - e ci ha portato tutte e due fuori. Noi piangevamo, sentivamo il ragazzo urlare. Abbiamo avuto molta paura, ma grazie al maresciallo siamo salve ".

L'incendio

Se per le due ottantenni c'è stato un lieto fine, non è stato così per l'operaio di 40 anni travolto in strada dalla fiamme. L'uomo ha riportato gravi ustioni su circa il 40% del corpo ed ora si trova ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia. È stato intubato ma, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incendio, invece, resta ancora da accertare: l'esplosione è avvenuta durante alcuni lavori di riparazione a una condotta del gas nel centro storico di Casalvecchio di Puglia. Oltre al carabiniere eroe, sul posto sono intervenuti anche una squadra dei vigili del fuoco di San Severo e la Protezione Civile.