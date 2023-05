"Pillon ha il diritto di esprimere le proprie opinioni". E il festival "bacchetta" l'associazione Lgbt

Il coordinamento delle associazioni Lgbt della Liguria ha puntato il dito contro Simone Pillon, suggerendo agli organizzatori della manifestazione, alla quale l'ex-parlamentare è stato invitato, anche l'ipotesi di depennarlo dall'elenco degli ospiti. Un invito che l'organizzazione non ha però accettato, ricordando come tutti abbiano il diritto di esprimere le proprie idee in maniera civile. Questa la polemica sorta a Chiavari (in provincia di Genova) a poche ore dalla decima edizione del "Festival della Parola" che prenderà il via domani. Un festival culturale che si snoderà attraverso una serie di confronti con ospiti d'eccezione quali Nicola Gratteri, Piero Pelù, Giordano Bruno Guerri, Rocco Tanica, Sabina Guzzanti e (appunto) Simone Pillon. Quest'ultimo è stato invitato ad intervenire durante l'iniziativa fissata per le 19 di domenica prossima, dal titolo "Un confronto sul tema LGBTQIA+".

L'attacco di "Liguria Pride"

E tanto è bastato per sollevare polemiche: gli esponenti di "Liguria Pride", che coordinano i gruppi LGBT della zona, hanno invitato chi organizza il festival a fare un passo indietro, cancellando l'incontro al quale parteciperà Pillon. E non hanno risparmiato veri e propri insulti sia all'indirizzo dell'esponente della Lega che del governo. “Di certo Simone Pillon non sarà al Festival di Chiavari per diffondere cultura, ma anzi per veicolare le solite fake news sull”ideologia gender” - si legge in una nota pubblicata da Liguria Pride - quando l’unica ideologia di cui si parla qui è quella anti-LGBTQIA+, misogina e razzista che il governo porta avanti con sempre meno freni e inibizioni, minacciando e ostacolando diritti e libertà”. Una presa di posizione netta che non ha tuttavia raggiunto l'obiettivo sperato: l'incontro con Pillon è stato confermato proprio nelle scorse ore.

Il direttore artistico del festival difende Pillon