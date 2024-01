Pitbull prende il treno per Venezia e si accomoda sul sedile: "Roky in gita da solo"

Era talmente abituato ad andare a Venezia insieme al proprio padrone che ha deciso di fare una gita fuori porta da solo, dal momento che la consueta passeggiata era saltata: protagonista della curiosa vicenda, immortalata da uno scatto che ha fatto rapidamente il giro del web, è Roki, un cucciolo di pitbull. Dopo aver raggiunto la stazione di Lison di Portogruaro, Roki ha atteso con pazienza l'arrivo del regionale diretto verso la città lagunare ed è salito a bordo, trovando posto su un sedile.

A raccontare la vicenda è il padrone Osman Berisa, un 23enne di origini montenegrine residente a Portogruaro. "In realtà è mio fratello che, anche per fare colpo sulle ragazze, lo porta a Venezia" , spiega il giovane, come riferito da Il Mattino, "tanto che Roky li segue in treno, si mette vicino al finestrino e si gode il viaggio osservando il paesaggio" . Il cucciuolo di pitbull, tuttavia, ha deciso di non rinunciare alla sua adorata passeggiata anche a costo di fare a meno della consueta compagnia, dato che la gita era saltata: uscito di casa alle 8.00 del mattino, ha raggiunto la stazione ferroviaria di Lison, percorrendo come sempre il sottopasso per arrivare fino al Binario 1, presso il quale transitano i mezzi diretti verso la città lagunare. Quando si sono aperte le portine è salito a bordo, trovando posto su un sedile. È stata una donna, attirata dalla curiosa scena, a segnalare i fatti su Facebook, nella speranza di risalire al proprietario. "Buongiorno, sul treno regionale Portogruaro-Venezia Santa Lucia delle 8.39, nella stazione di Lison" , ha scritto la passeggera, "è salito questo cane, che attualmente si trova nel treno che sta continuando la corsa verso Venezia. Se qualcuno lo riconosce chiami la Polfer".

"È stata mia mamma la prima a preoccuparsi, io ero ancora a letto, lei è venuta in camera per dirmi che non vedeva Roky, così mi sono messo subito in cerca" . Nonostante che lo avesse cercato in lungo e in largo per Portogruaro, tuttavia, non c'era nessuna traccia dell'animale. Questo fino a che qualcuno non ha notato il singolare post diventato virale sui social.

"Sono stato contattato da alcuni conoscenti, non potevo crederci e solo quando mi hanno inviato la foto ho capito cos’era successo" , prosegue il proprietario. "Mio fratello lo porta sempre con sé quando va a Venezia in treno" , ripete, "sapevamo che gli piace tanto andarci, ma non avremmo mai pensato che sapesse arrivarci da solo. È davvero incredibile" . Il pitbull ha ripercorso tutte le tappe con grande precisione. "Addirittura Roky ha imparato anche dove prendere il treno, tanto da non attraversare i binari ma utilizzando il sottopassaggio" , considera ancora Osman, "non solo, perché ora abbiamo anche scoperto che sa dove scendere".