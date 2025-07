Pornostar elogiata da sindaco e in paese scoppia la polemica

A Monserrato (Cagliari) monta la polemica. Tutta colpa, o merito, (dipende dai punti di vista) di una locandina che recita ammiccante: “Festa della birra col botto: sul palco ci sarà la pornostar cagliaritana Martina Smeraldi”. E per chi non conoscesse l’attrice, sul manifesto giganteggia un immagine eloquente dell’interprete in abiti da lavoro (bikini tigrato e autoreggenti). Ma a incuriosire in paese non è tanto l’annuncio del “botto” o la foto sexy della smeraldica Smeraldi, bensì il virgolettato (vero o presunto?) del sindaco di Monserrato che, a integrazione dell’annuncio del “Beer Festival” in programma per domani, precisa quanto segue riguardo la signorina Martina “Ha portato la Sardegna nel mondo col suo

lavoro”.

Circostanza per giunta incontestabile, considerato che la Smeraldi, nel suo settore cinematografico, ha vinto i premi internazionali più prestigiosi. A Monserrato lo sanno bene e per questo domani non diserteranno l’appuntamento con Martina passata in pochi anni dalla carriera universitaria all’accademia del porno. Un lavoro duro, ma qualcuno dovrà pur farlo.