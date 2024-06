Il portellone del bus si chiude, lui resta nel portabagagli: l'incredibile viaggio di un 20enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia davvero incredibile quella che ha visto come protagonista un ragazzo di soli vent'anni, costretto a viaggiare nel portabagagli di un autobus dopo essere rimasto incastrato al suo interno. La vicenda si è fortunatamente conclusa nel migliore dei modi e il ragazzo è potuto uscire alla prima fermata, ma rimane l'incredulità per quanto accaduto.

La storia

Secondo quanto riferito da L'Eco di Bergamo, che ha riportato tutta la storia, l'episodio si è verificato alcuni giorni fa. Il 20enne, che doveva prendere il bus sostitutivo del servizio ferroviario da Bergamo a Ponte San Pietro, aveva raggiunto la fermata del mezzo per poter raggiungere il capoluogo. Aveva però con sé il suo monopattino elettrico, dunque si era rivolto all'autista, chiedendogli la cortesia di aprire il portabagagli, così da sistemare il suo veicolo nell'apposito vano.

Il conducente aveva quindi azionato il pulsante restando al posto di guida, senza poter effettivamente vedere cosa stava accadendo fuori. In quel frangente, il ragazzo era rimasto intrappolato all'interno del vano e l'uomo, convinto che fosse salito a bordo insieme agli altri passeggeri, aveva azionato nuovamente il pulsante, richiudendo il portellone. Ed è stato così che il bus si è messo in viaggio.

Il vent'enne ha dunque compiuto la prima tratta intrappolato all'interno del portabagali. A quanto pare il tragitto è durato una trentina di minuti, non di più. Raggiunta la prima fermata, il ragazzo è riuscito a farsi sentire e uno dei passeggeri ha dato l'allarme. Il portellone è stato subito aperto e il giovane è potuto uscire, non avendo riportato alcun danno. Chiaramente l'episodio ha portato l'attenzione sulla sicurezza dei passeggeri. Il fatto che l'autista sia in grado di attivare il portellone del vano dalla sua postazione di guida, senza poter effettivamente vericare la situazione, ha destato qualche perplessità.

Il richiamo

Stando a quanto riportato dai quotidiani locali, l'azienda cui appartiene l'autobus ha richiamato l'autista, invitandolo a prestare maggiore

attenzione agli spostamenti dei passeggeri. Ma anche ai passeggeri è stato ricordato che non si dovrebbe mai entrare all'interno del vano. Valigie e altri bagagli devono essere sistemati restando però all'esterno del veicolo.