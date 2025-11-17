Prato, agenti Digos feriti da un gruppo di cittadini cinesi: due in ospedale

Due agenti della Digos sono finiti in ospedale durante un intervento di ordine pubblico a Prato. Secondo quanto ricostruito, un gruppo composto da circa quindici cittadini cinesi avrebbe tentato di raggiungere un presidio sindacale pacifico nei pressi di via Gora del Pero. In base a quanto riferito dalla Procura, il gruppo sarebbe uscito da un capannone del Consorzio Euroingro srl, area in cui operano alcune aziende del settore degli accessori per l’abbigliamento.

Il sit-in preso di mira era organizzato da lavoratori pakistani e di altre nazionalità, impegnati in una protesta legata al riconoscimento dei contratti di lavoro. Presente per garantire l’ordine pubblico, la polizia è intervenuta quando i quindici cinesi si sono diretti verso il gazebo, con l’intenzione – riferisce la Procura – di “punire” gli operai coinvolti nella mobilitazione.

Durante il tentativo di impedire il contatto tra i due gruppi, alcuni componenti della Digos sono stati colpiti. I due agenti feriti hanno riportato lesioni che hanno reso necessario il trasporto al pronto soccorso. Nonostante la concitazione, gli agenti sono riusciti a evitare che la situazione degenerasse, mettendo in sicurezza il presidio sindacale. Nel corso dell’intervento sono state fermate tre persone - di 27, 30 e 60 anni - tutte regolarmente presenti sul territorio italiano. Per loro la Procura ha ipotizzato i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Sono in corso accertamenti per identificare le altre persone coinvolte nell’episodio.

In una nota, il sindacato di base Sudd Cobas parla di "attacco al presidio dei lavoratori alla Euroingro" di Prato, "contro un sit-in pacifico".