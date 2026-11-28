Ha un risvolto agghiacciante l’aggressione consumata a giugno di quest’anno a Ponteranica, in provincia di Bergamo, dove un tunisino richiedente asilo si è introdotto in una casa dove, in quel momento, si trovava una giovane ragazza da sola. Quello che era iniziato come un tentativo di rapina da parte dello straniero, una volta accortosi che c’era la 23enne si è trasformato in un tentativo di stupro, che la giovane vittima ha evitato solo gridando e mettenrdolo in fuga. Ma oggi emergono degli elementi nuovi dalle indagini.

Come riferisce il Corriere della sera, infatti, dai video che la vittima ha avuto la prontezza di registrare quando si è trovata a tu per tu con il suo aggressore, sono emerse frasi che costituiscono un’aggravante alle accuse già mosse nei suoi confronti, tra le quali violenza sessuale, lesioni, violazione di domicilio, rapina, resistenza e lesioni ai carabinieri e porto di un taglierino. “Allah è l’unico, è assoluto, nessuno è pari a lui” e “sei musulmana o infedele?”, sono alcune delle frasi che l’uomo ha rivolto alla ragazza prima di tentare lo stupro. E sulla base di queste frasi, il pm ha contestato l’aggravante di “odio religioso da parte di un musulmano nei confronti di una persona ritenuta miscredente”. La prima udienza è stata fissata il prossimo 23 dicembre per le formalità ma la discussione vera e propria sarà dopo alcune settimane.

Furono i vicini i primi a prestare soccorso alla vittima, che lo straniero è riuscito a spogliare prima del loro arrivo. Lo hanno immobilizzato e bloccato a terra in attesa dei militari, che sono giunti rapidamente e hanno preso in carico il tunisino, non prima di aver avuto una breve colluttazione con lui, infatti accusato di anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. “Mia figlia è riuscita a chiamarmi al telefono, una chiamata concitata, gridava, vieni, c’è qualcuno, aiutami, vieni su. Sono intervenuti i vicini che hanno fermato quell’uomo”, ha spiegato il papà della ragazza subito dopo l’aggressione, quando sua figlia è stata costretta a ricorrere alle cure dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo la pm, il tunisino ha agito “con un incontrollato istinto animalesco”, braccando la vittima “come una preda”.