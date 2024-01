Pro-Gaza tentano di tingere bandiera Israele alla Farnesina: polizia lo impedisce

Clima di alta tensione alla vigilia del Giorno della Memoria. In diverse città italiane sono stati programmati sit-in per sostenere la causa palestinese e c'è grande preoccupazione per la giornata di domani. Riflettori accesi su Roma, una delle città più roventi per le manifestazioni pro-Gaza. Momenti di nervosismo sono stati registrati questa mattina davanti alla Farnesina, dove sono entrati in azione i movimenti pro Palestina e Gabriele Rubini, conosciuto come chef Rubio, da sempre in supporto della causa palestinese. Gli attivisti hanno infatti tentato di tingere di rosso la bandiera di Israele, ma non sono riusciti nel loro intento grazie al repentino intervento dei poliziotti presenti davanti al ministero degli Esteri.

L’ennesimo atto contro lo Stato ebraico, l’ennesima testimonianza della tensione su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Il ritornello dei simpatizzanti di Gaza è sempre lo stesso, come testimoniato stamani nel corso del sit-in organizzato davanti alla Farnesina: il gruppetto di attivisti ha esibito alcuni striscioni dalle scritte emblematiche: "Stato italiano servo dello Stato d'Israele e del sionismo" e ancora "Fermiamo la censura istituzionale. No alla complicità al genocidio. Palestina libera" . Bloccati prima di macchiare la bandiera di Israele, i manifestanti di Cambiare Rotta e di Potere al Popolo hanno risposto così agli agenti: "È una cosa vergognosa, Palestina libera" . Frasi che si commentano da sole.