Provoca un incidente a Genova, uccide una donna che conosceva e si toglie la vita

Tragedia a Genova, dove un ragazzo di 22 anni si è tolto la vita presumibilmente dopo essersi reso conto che a causa di un suo errore al volante aveva travolto e ucciso una 35enne di sua conoscenza.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati durante la serata di ieri, sabato 22 febbraio, lungo la statale 2 a Serra Riccò, comune della città metropolitana di Genova. Per cause ancora da accertare in sede di indagine, anche se per il momento l'ipotesi più probabile è che P.G. sia stato colto da un malore, il giovane automobilista avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo a quattro ruote in frazione Molinetti, sulla strada che collega le località di Sant'Olcese, Busalletta e Casella, invadendo così la corsia nel senso opposto di marcia.

Purtroppo proprio in quel momento sulla carreggiata transitava uno scooter a bordo del quale si trovava Barbara Wojcik, 35 anni, che il ragazzo conosceva. La donna non è riuscita a sopravvivere al terribile impatto tra l'auto e il mezzo a due ruote, morendo presumibilmente sul colpo. Ed è proprio dopo lo scontro che si è verificata la seconda parte della tragedia. Disperato per il fatto di aver causato il decesso della 35enne, P.G. avrebbe impugnato un taglierino che si trovava all'interno della sua auto e si sarebbe ferito a morte.

Contattati da altri automobilisti, sul posto si sono precipitati i soccorritori di 118, Croce Oro Manesseno e Croce Verde Casella. Purtroppo, nonostante il pronto intervento, per i due protagonisti della vicenda, entrambi originari di Sant'Olcese, non c'era più nulla da fare: il personale medico ha potuto esclusivamente constatarne il decesso. Le indagini sulla vicenda sono affidatre ai carabinieri della compagnia di Genova Sampierdarena, coordinati dal capitano Carlo Alberto Sganzerla, che dovranno chiarire i contorni di una vicenda che ha scosso tutta la comunità.

"Appresa la tragica notizia dell’incidente stradale appena avvenuto, tutta l’amministrazione desidera esprimere la propria vicinanza alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi"

, ha scritto sulla propria pagina Facebook l'amministrazione comunale di Sant'Olcese.