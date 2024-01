"Ti mangio le budella". Pugni e testate contro il vetro: paura sul bus a Torino

Grave episodio di aggressione ai danni di un autista della Gtt, società che si occupa del trasporto pubblico locale nel territorio comunale di Torino e nell'area metropolitana del capoluogo piemontese.

Come denunciato sulla pagina Facebook Tranvieri di Torino, l'episodio si è verificato a bordo di un autobus della Linea 3 durante la serata della scorsa domenica 21 gennaio. Il mezzo si trovava nella periferia nord della città, quando un giovane straniero ha iniziato a inveire contro il conducente del mezzo pubblico e a colpire con forza il plexiglass divisorio nel chiaro tentativo di abbatterlo per raggiungere l'autista. Il tutto ripreso dallo smartphone della vittima. "Se passo di là è sangue... ti mangio le budella" , grida il facinoroso mentre centra con pugni e testate le pareti della cabina di guida. "Non posso neanche ripartire ora, hai sporcato tutto il vetro di sangue" , dice il conducente all'aggressore in uno dei rari momenti di calma. "Adesso chiamo qualcuno e poi vediamo..." , aggiunge in dipendente di Gtt. "Amico mio, tu non sai contro chi ti stai mettendo..." , minaccia lo straniero.

"Di dove sei tu?" , prosegue, "... fidati che comunque io ti trovo... chiama chi vuoi, tanto i carabinieri non mi fanno nulla" . La follia dell'aggressore va avanti per qualche minuto, durante il quale l'autobus resta in sosta, con gli altri passegeri che, in soggezione, attendono il momento della ripartenza. "Ti conviene scendere e muoverti a piedi se vuoi andare avanti, io ora sto fermo" , dice l'autista al facinoroso. "Ti spacco, te lo giuro" , continua a minacciare lo straniero, "prega Dio di non vedermi più... tanto i carabinireri mi fanno andare a casa, fidati... non me ne vado da questo pullman fino a che non esci da lavoro, e quando esci da lavoro si vedrà" . Alla fine il facinoroso esce dal mezzo e il conducente richiude le portine per tenerlo fuori.

Il video è stato postato sulla pagina Facebook Tranvieri di Torino. "L'assenza di provvedimenti seri riguardo episodi del genere che rimangono impuniti, portano a un inesorabile declino di civiltà, mettendo a repentaglio l'incolumità degli autisti anche fuori dall'orario di servizio" , si legge nel post. "Le istituzioni intervengano! Noi faremo la nostra parte segnalando a chi di dovere questa situazione e denunciando apertamente questi malviventi, che in nome di un presunto razzismo, si sentono autorizzati ad aggredire e minacciare" , conclude la nota.