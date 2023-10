Il quadro de "I Soprano" chiuso in una chiesa che rischia il crollo

Un dipinto diventato famoso in tutto il mondo, dopo essere apparso in una delle serie televisive più apprezzate di sempre. Ma che si troverebbe attualmente chiuso a chiave nella chiesa che lo ospita, con l'edificio che necessiterebbe a quanto sembra di interventi strutturali per scongiurare in futuro il rischio di potenziali crolli. Questa l'attuale situazione della "Visitazione" del Pontormo, un'opera rinascimentale di valore inestimabile, che si trova a Carmignano (un paese della provincia di Prato, in Toscana) all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo. E se ad un primo impatto il nome del quadro cinquecentesco può dire poco, basta forse nominare "I Soprano" per far accendere la lampadina agli amanti di cinema e serie tv. Chi ricorda il dipinto che appariva nella camera da letto del boss mafioso Tony Soprano (interpretato da James Gandolfini) e della moglie Carmela? Ecco, quel quadro era proprio una replica della Visitazione.

E proprio la presenza di una riproduzione dell'opera d'arte in questione, in una serie realizzata negli Stati Uniti fra il 1999 e il 2007 e apprezzata da milioni di telespettatori in tutto il mondo, ha contribuito a far sì che quel quadro del Pontormo raggiungesse un'esposizione planetaria. Proprio per il successo riscosso da "The Sopranos", l'opera è forse apprezzata in America ancor più che in Italia, come testimoniano le donazioni raccolte a cavallo fra il 2018 e il 2019. Un capolavoro che fino a poco tempo fa poteva essere ammirato anche dai turisti e dai visitatori che arrivavano a Carmignano. Dalla scorsa primavera però, nessun amante dell'arte può più farlo. Il motivo? La chiesa di San Michele ha bisogno di lavori strutturali: secondo la stampa locale sarebbero infatti emersi problemi legati all'agibilità e la Diocesi di Pistoia (Carmignano rientra nel territorio diocesano pistoiese, ndr) non ha potuto far altro che chiudere le porte dell'edificio.