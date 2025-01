In questo hotel chiedi una "coperta" e arriva una ragazza, l'inchiesta choc di Striscia

Ascolta ora 00:00 00:00

Una recente inchiesta di Striscia la Notizia ha portato alla luce una pratica un tempo adottata da certi alberghi e creduta ormai in disuso. Usando una determinata parola d'ordine, infatti, era possibile ricevere in stanza una compagnia femminile. A quanto pare, qualcuno fornisce ancora questo discutibile "servizio". A far emergere questo giro è l'inviato Luca Abete, che dimostra come in alcune strutture ricettive esista ancora questa abitudine.

Nell'albergo finito sotto la lente d'ingrandimento di Striscia, chi pernotta nell'hotel può avere la compagnia di una bella ragazza semplicemente chiedendo una "coperta". La ragazza arriva direttamente in stanza, nel massimo rispetto della riservatezza. Come mostrato dal tg satirico, dopo aver effettuato la prenotazione della stanza, basta dire " Avete la possibilità di trovarmi una coperta in camera? " per ottenere ben altro. Senza troppi giri di parole, infatti, l'addetto al ricevimento in hotel risponde: " Ci sta questa ragazza brasiliana bella, pulitissima... ".

Striscia invia i suoi uomini sotto copertura più volte, e la risposta è sempre la stessa. " Ma... la coperta ci sta? È disponibile? ", domanda un complice del programma. " La dovremmo chiamare ", è la replica. "Quella è una brasiliana che parla italiano. Amanda. Lei è una bomba! Pure a lui ci è passata per le mani. Se volete ve la chiamo ". La ragazza, come attesta il video registrato con le telecamere nascoste, viene effettivamente contattata per telefono. Per un'ora della sua compagnia sono 250 euro. Il pagamento va fatto direttamente all'hotel. Il complice chiede allora di vedere la ragazza, e gli viene proposta una videochiamata.

In un secondo momento, con il pretesto di un'intervista da parte di una testata giornalistica, al personale dell'albergo viene chiesto se la "tradizione della coperta" esista ancora. La risposta è ovviamente negativa. " Questa è una cosa che non si può fare più. Lo sa sia il cliente, che chi lavora in albergo" .

Arrivato sul posto, però, Luca Abete smentisce in pieno l'intervistato, incalzandolo con le sue domande.

Lei porta la 'coperta' in stanza, nel 2025

". L'uomo della reception nega addirittura di lavorare nell'hotel, poi minaccia denunce. Persino la ragazza in questione, presente nella struttura, nega di trovarsi nell'hotel perché chiamata. I video, però, non mentono.