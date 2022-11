Ragazza 23enne accoltellata a morte, fermato l’ex marito

Una ragazza di 23 anni, di origini ucraine, è stata accoltellata a morte nella provincia di Pesaro Urbino. La vittima è stata trovata morta, con i segni di 3 coltellate, questa mattina nelle campagne di Villa Giulia, nel territorio di Fano. Il presunto autore dell’omicidio, l'ex marito della donna, egiziano, è stato bloccato dalle forze dell’ordine alla stazione di Bologna. La giovane lavorava come dipendente in un ristorante di Fano.

Non era andata al lavoro

Ieri la 23enne non si era recata sul posto di lavoro e per questo motivo era stato dato l'allarme. Per tutta la serata la giovane è stata cercata fino a quando, questa mattina, i vigili del fuoco, i carabinieri e la Protezione civile ne hanno ritrovato il corpo senza vita. Ieri i soccorritori avevano setacciato il canale Albani e il torrente Arzilla, fino alla foce ma senza alcun esito. Era stata controllata anche la zona dell’aeroporto oltre ai filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti in città. Verso le 23 le ricerche erano state sospese. Oggi la tragica scoperta. Secondo quanto ricostruito la 23enne era andata dal suo ex marito per riprendersi alcuni capi d'abbigliamento. Da quanto emerso fino a questo momento le coltellate sono state inferte in varie parti del corpo. La ragazza, che era mamma di un bambino di tre anni, era separata dal marito, un pasticcere egiziano, e sembra volesse rifarsi una vita con un nuovo compagno. Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri.

Aveva litigato con l'ex marito

Come riportato da Il Messaggero, il cadavere di Anastasia Alashiri, questo il nome della giovane vittima, è stato ritrovato lungo il torrente Arzilla. Sembra inoltre che nei giorni precedenti alla tragedia la ragazza fosse apparsa molto turbata e che avesse raccontato di aver litigato con il suo ex, il pasticcere egiziano, che l’avrebbe anche minacciata accecato dalla gelosia.

Dava lezioni di pianoforte