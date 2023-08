Ragazzina sviene in spiaggia, un amico riprende le parti intime e pubblica video sui social

Ha avuto un lieve malore, presumibilmente dovuto all'eccessivo consumo di alcol, mentre partecipava a una festa in spiaggia con un gruppo di amici, e si è accasciata sulla sabbia: ciò nonostante alcuni coetanei della giovane, una ragazza di Latina, invece che prestarle soccorso, hanno approfittato del fatto che il suo vestito si fosse tirato su dopo la caduta per riprendere le parti intime in un video. Non solo, dato che il filmato registrato tramite un telefono cellulare è stato anche pubblicato sui social network.

Sull'episodio sta ora conducendo le proprie indagini la procura della Repubblica di Latina, con gli inquirenti al lavoro per risalire all'identità dei responsabili, sia di chi ha girato il video che di colui il quale ha diffuso in rete le immagini della giovane.

Stando a quanto riportato da Latina Oggi, i fatti si sarebbero verificati nella notte di Ferragosto durante una festa in spiaggia tra amici. Tutto bene fino al momento in cui, forse a causa del fatto di avere bevuto troppo, la ragazzina si sente male e si accascia sulla sabbia. Il vestito che aveva indosso, un abito corto, si solleva dopo la caduta, scoprendo leggermente le sue parti intime.

A questo punto ci si attenderebbe che i coetanei della giovane, vedendola in difficiltà intervengano in suo aiuto. I fatti, tuttavia, vanno diversamente. Approfittando della situazione, uno dei presenti non esita ad estrarre un telefono cellulare per riprendere gli slip e le parti intime della ragazzina, probabilmente con la compicità di altri coetanei. Qualcuno ha poi la "brillante" idea di diffondere in rete quelle immagini, pubblicando il filmato su Instagram, dove resta per un po' di tempo a disposizione di una cerchia ristretta di utenti del social. Il video resta in condivisione per un po', fino al momento in cui qualcuno non decide di rimuoverlo. Troppo tardi per evitare una ulteriore diffusione, comunque, visto che nel frattempo era già stato condiviso da altri ragazzini.

Venuti a conoscenza dell'episodio, i genitori della giovane, una minorenne che frequenta un istituto superiore della città , hanno deciso di sporgere denuncia contro i responsabili. La procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta sul caso e tenterà di risalire all'identità di chi ha ripreso il video col cellulare e di chi lo ha condiviso in rete sui social network.