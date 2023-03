Un'aula per il ramadan. "Dove sono i difensori della scuola laica'"

Guai a parlare di crocifisso a scuola, ma ben vengano le aule destinate alla preghiera in occasione del Ramadan. Un palese doppiopesismo e il trionfo dell’incoerenza quanto avvenuto a Firenze, dove il preside dell’Istituto tecnico Marco Polo ha concesso la possibilità di pregare a tutti gli studenti di fede musulmana in uno spazio della struttura appositamente dedicato. L’iniziativa ha acceso il dibattito in rete ma anche sul versante politico, con Fratelli d’Italia in tackle: “I difensori della scuola laica non hanno nulla da dire?”.

Il presidente Ludovico Arte ha spiegato di aver ricevuto la richiesta di fare a scuola la preghiera mattutina da alcune studentesse di fede musulmana. Il dirigente le ha prontamente accontentate: “La preghiera dura solo 5 minuti, è possibile uscire di classe e avere un posto per pregare? Non ero preparato a rispondere e ho chiesto tempo per riflettere. Mi sono confrontato con le mie vice-presidi e ci siamo detti che in una scuola pubblica laica non è accettabile che la religione passi davanti alla didattica. Però non volevamo dire di no a una esigenza che le ragazze sentivano importante e che avevano posto con grande garbo. Allora abbiamo trovato una mediazione. Consentiremo a loro e agli altri studenti di fede musulmana di pregare in uno spazio della scuola durante la ricreazione, in modo da accogliere la richiesta senza togliere tempo alla didattica”.

La scuola è di tutti, quindi deve garantire pluralismo e accogliere le diverse esigenze degli studenti, è il pensiero del preside. Grande soddisfazione da parte degli studenti musulmani, così una delle due giovani ad aver avanzato la richiesta al dirigente: "Ho preso i numeri di telefono dei ragazzi musulmani di questo istituto per creare un gruppo. Sono convinta che a poco a poco saremo sempre di più a pregare in quest’aula. È giusto combattere i pregiudizi".