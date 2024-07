Assalto a un portavalori nel Brindisino: spari e auto in fiamme sulla statale 613

Ascolta ora 00:00 00:00

Auto bruciate e fiamme alte al cielo. É questa l'immagine apocalittica apparsa agli occhi dei numerosi automobilisti rimasti bloccati nel traffico sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi, all'altezza del Comune di Torchiarolo. Una rapina a un portavalori messa a segno da una banda criminale ha creato preoccupazione e disagi lungo il tratto di San Pietro Vernotico.

L'assalto al portavalori

Stando a quanto si apprende, sarebbero stati esplosi anche colpi di arma da fuoco. Sulla carreggiata sarebbero state incendiate dai malviventi almeno tre auto e un furgone. La statale, al momento, è completamente bloccata. Sul posto polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto. Le vetture sarebbero state bruciate dai componenti del commando, in entrambi i sensi di marcia, al fine di portare a termine il colpo. Il traffico per il momento è in tilt, con code chilometriche.

Nessun ferito

Dai primi riscontri delle forze dell'ordine sembrerebbe che non ci siano feriti tra le guardie giurate che erano all'interno del furgone portavalori.

